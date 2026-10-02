Potres sredi noči stresel Dolenjsko: ob 4.14 so ga čutili v več občinah

Prebivalce dela Dolenjske je v zgodnjih jutranjih urah prebudilo rahlo tresenje tal. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 4.14 zabeležili potres magnitude 0,9 v bližini Žužemberka.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Čeprav je šlo za šibek potres, je bilo tresenje ponekod dovolj zaznavno, da so ga ljudje opazili.

Po oceni pristojnih intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli III. stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98.