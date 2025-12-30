  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZASAVJE

Potres vznemiril del Slovenije, ste ga čutili?

ARSO ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po lestvici EMS-98.
FOTO: Guliver/thinkstockphotos
FOTO: Guliver/thinkstockphotos
N. P.
 30. 12. 2025 | 15:34
 30. 12. 2025 | 15:35
0:50
A+A-

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek, 30. decembra 2025, ob 14.39 zabeležili potres z magnitudo 2,2 v bližini Zagorja ob Savi, sporoča Agencija RS za okolje (ARSO). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje, Radeče in okolice. ARSO ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po lestvici EMS-98.

Ste ga čutili tudi vi? Izpolnite vprašalnik na povezavi.

Več iz teme

potresArsoopozoriloTrbovljeZagorje ob Savimagnituda
ZADNJE NOVICE
16:15
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

To so nove zimske in praznične pesmi, ki božajo ušesa (VIDEO)

Ansambel Vikend je prenovil zimsko polko. Kvartet Pušeljc napoveduje jubilejno leto.
Mojca Marot30. 12. 2025 | 16:15
16:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIROTEHNIKA

Policija v Kopru zasegla na stotine petard: 14-letnik vrgel petardo na teraso stanovanja

Med kršitelji se pojavljajo predvsem mladoletniki.
30. 12. 2025 | 16:06
15:34
Novice  |  Slovenija
ZASAVJE

Potres vznemiril del Slovenije, ste ga čutili?

ARSO ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po lestvici EMS-98.
30. 12. 2025 | 15:34
15:15
Šport  |  Športni trači
ATLETINJA

Leja Glojnarič je dekle za velike tekme

Leja Glojnarič je letos tretjič postala parašportnica leta. Po vseh zdravstvenih težavah je na vrsti rehabilitacija.
Drago Perko30. 12. 2025 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V KUHINJI

Sedem usodnih napak pri uporabi česna

Shranjevanje česna v hladilniku, prehitro praženje ali sesekljanje za marinade ga lahko oropa okusa in zdravilnih snovi.
30. 12. 2025 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
PAZIMO SE

Pljuča so pozimi na veliki preizkušnji. To so naravni načini za zaščito dihal, ki jih morate poznati

Zimski meseci so za dihala posebej zahtevni.
Miroslav Cvjetičanin30. 12. 2025 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki