Potres vznemiril del Slovenije, ste ga čutili?

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek, 30. decembra 2025, ob 14.39 zabeležili potres z magnitudo 2,2 v bližini Zagorja ob Savi, sporoča Agencija RS za okolje (ARSO). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Zagorje ob Savi, Hrastnik, Trbovlje, Radeče in okolice. ARSO ocenjuje, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po lestvici EMS-98.

Ste ga čutili tudi vi? Izpolnite vprašalnik na povezavi.