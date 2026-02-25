Potresi se vrstijo, v teh občinah so prebivalci zaznali nove sunke

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v zadnjih dneh zabeležili več šibkih potresov na različnih območjih Slovenije. V sredo, 25. februarja 2026, ob 2.35 so naprave zabeležile potres magnitude 2,0 v bližini Babno Polje. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci občin Ivančna Gorica in Trebnje. Po ocenah strokovnjakov intenziteta potresa ni presegla III stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98, kar pomeni, da je šlo za šibkejši potres brez pričakovane škode.

Dan prej, v torek, 24. februarja, ob 19.07 so seizmografi potres magnitude 1,9 zabeležili tudi v bližini Dravograd ob slovensko-avstrijski meji. Po podatkih Urada za seizmologijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje so tresenje tal čutili prebivalci Radlje ob Dravi, Muta, Dravograda in okoliških krajev. Intenziteta ni presegla IV stopnje EMS-98.

O podobno močnem potresu smo poročali že pred dobrim tednom dni. Takrat so tresenje tal zaznali prebivalci Makole, Majšperk, Podlehnik, Stoperce, Rogaška Slatina in okoliških krajev. Tudi takrat intenziteta po prvih ocenah ni presegla III stopnje EMS-98. Strokovnjaki poudarjajo, da so tovrstni šibki potresi v Sloveniji razmeroma pogosti in običajno ne povzročajo materialne škode, lahko pa med prebivalci vzbudijo zaskrbljenost, zlasti kadar se pojavijo v kratkem časovnem obdobju.