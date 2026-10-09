V reji govedi na Savinjskem je bil pri treh živalih potrjen prvi primer virusa Shamonda-like v Sloveniji. Sum na bolezen je bil postavljen na podlagi kliničnih znakov, je sporočila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po doslej razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi.

Gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo aktivnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Podobno kot virus bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg se tudi ta virus prenaša z mušicami rodu Culicoides. V letošnjem letu so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem, so pojasnili v upravi. Pri okuženem govedu so po njihovih navedbah opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Pozornost je potrebna tudi pri brejih živalih. Posebnih upravno-administrativnih ukrepov ni določenih. "Rejce pozivamo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, zmanjševanju izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam ter pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja živali. Ob pojavu neobičajnih kliničnih znakov naj se obrnejo na svojega veterinarja," so zapisali v upravi.