Potrjeno: Slovenci bomo o prostovoljnem končanju življenja odločali na referendumu

Pobudniki referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pod vodstvom Aleša Primca so zbrali zadostno število podpisov za razpis referenduma. Več informacij bodo podali v izjavi ob 13. uri. Kot je sporočil Primc, pa jim je uspelo zbrati več kot 43.000 podpisov. Potrebovali so jih sicer najmanj 40.000.

Zbiranje podpisov pod referendumsko pobudo je steklo 1. septembra, 35-dnevni rok pa se bo iztekel v nedeljo.

A kot so sporočili pobudniki, jim je zadostno število podpisov že uspelo zbrati.

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Pobudniki referenduma vidijo zakon kot krivičen in nehuman, očitajo mu tudi kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo.

Po izteku 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov ima pobudnik referenduma sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ.

Referendum morda že novembra

Če je zahteva, podprta s podpisi volivcev, popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Vendar mora datum, ki bo oddaljen več kot 45 dni, DZ potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

Glede na zakonsko določene roke bi lahko referendumsko odločanje volivcev o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja sledilo najhitreje v drugi polovici novembra.

Volivci so se sicer o tem vprašanju enkrat že izrekali, in sicer junija lani na posvetovalnem referendumu. Tedaj je ureditev te pravice podprlo 54,89 odstotka volivcev, 45,11 odstotka pa jih je glasovalo proti.