Povezali so se ljudje, ki delajo s srcem za naravo (FOTO)

»Če ima človek nekaj rad, to tudi varuje, ohranja in razvija,« je na prav posebnem dogodku, Naravanje, povedal Marko Slapnik iz Mozirja. V projektu so se povezali še Jernej Slapnik, Mojca Ošep iz Logarske doline z metulji ter kulturno dediščino na kmetiji, Amanda Kladnik in Maja Žerovnik s skupnim imenom Babave, akterki zeliščarske in turistične zgodbe iz Gornjega Grada ter proučevalki voda Savinje in Drete. Pronicljiva naravovarstvenica in zelena Urša Zgojznik iz Mozirja vodi okoljevarstveni del, Roman Črtenik, Katarina Alič Čretnik in Roman Čretnik ml. pa zaokrožujejo celotno projektno skupino.

To je sveža stvar na področju okoljevarstva in naravovarstva, saj ga zaganjamo lokalno.

»Povezali smo se ljudje, ki delamo s srcem za naravo, strnjenih misli smo udejanjili vzorec, kaj narava v dolini ponuja in potrebuje za trajnostno rabo. Zato tudi ta prireditvena lokacija v Grušovljah - Šentjanžu ob Savinji, ki ustreza našim kriterijem, prijetnemu sobivanju z naravo, z reko in njeno dodatno strugo s starimi mlini in žagami,« je pojasnil Slapnik. »Za začetek smo izvajali projekt v treh usmeritvah, narava za vzgojo in varovanje, narava za turizem in narava za domačine. Dodali smo še različna tematska srečanja, med njimi za dobrobit gorske narave, gozdne živali, problematiko voda, večer s patrom dr. Karlom Gržanom, druženje z Lučko Kajfež Bogataj ...«

Več kot 40 ustvarjalcev

V alpinističnem taboru Rinka je bilo živahno. FOTO: Jože Miklavc

Naravanje je dogodek, s katerim želijo organizatorji orisane vsebine predstaviti javnosti, da bi se gibanje širilo v skupnem interesu lokalnega okolja in predvsem domačinov tega prostora. Kot je povedala Urša Zgojznik: »Projekt Naravanje je sveža stvar na področju okoljevarstva in naravovarstva, saj ga zaganjamo lokalno. Strokovne vsebine in vsebine, ki jih je vredno obujati z namenom razumevanja in spoštovanja narave, želimo pripeljati do ljudi, med ljudi.« Festivala v Šentjanžu se je udeležilo več sto ljudi, pri izvajanju programa je sodelovalo več kot 40 ustvarjalcev, društev in organizacij s širšega območja Savinjske regije, ki so poskrbeli za mnogo aktivnosti, povezanih z naravo, kot so ustvarjanje iz gline, volne in lesa, predstavili so dejavnosti skavtov in alpinistov, ribiške veščine ter mojstrstvo preživetja v naravi, tehniko fotografiranja živali in narave ter pomen nabiranja divjih rastlin, izvedli so opazovanje metuljev, predstavili rezultate raziskav rek Drete in Savinje, izvajali so tudi gozdno terapijo, pripovedovali in brali so zgodbe o naravi. Priredili so tekmovanje v lupljenju jabolk, izdelali skupne mandale, na stojnicah ponujali domačo hrano in pridelke ter lokalno kulinariko s tradicijo.

Priredili so tekmovanje v lupljenju jabolk, izdelali skupne mandale, na stojnicah ponujali domačo hrano.

Za zaključek nadvse zanimivega dne v naravnem okolju na gmajni ob Savinji so prireditelji vključili primerno in pomirjujočo glasbo ter podarili koncert Leopolda I. in Drügih, ki v besedilih portretirajo malega človeka. Vsekakor ostaja želja, da festival postane vsakoletnik z zabavo, druženjem mladine in starejših, družin ter posameznikov iz širše regije. Da bi z leti okužil vso našo zdravo deželo.

Mladi so oblikovali z glino. FOTO: Jože Miklavc

Filcano je toplo! FOTO: Jože Miklavc

Društvo Šipek iz Ljubije je ponujalo zdravilne čaje. FOTO: Jože Miklavc

Prvine za preživetje je prikazal Damir Mrkonjić. FOTO: Jože Miklavc