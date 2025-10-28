Povezani za travniške habitate in boljše stanje ogroženih vrst

Javni zavod Krajinski park Goričko, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Murska Sobota in Občina Rogašovci so začeli izvajati nov štiriletni projekt z naslovom Obnova in povezovanje kopenskih habitatov in mokrišč na Goričkem, ki bo do marca 2029 pomembno pripomogel k varstvu narave ter izboljšanju stanja ogroženih vrst in habitatov na območju Nature 2000 Goričko.

Tudi tematske poti

Cilj projekta Povezani je izboljšati stanje treh travniških habitatnih tipov, treh gozdnih in deset ciljnih živalskih vrst, kot so metulji in ptice. Skupna vrednost projekta, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, znaša 5,170.991 evrov. Po besedah Gregorja Domanjka iz JZ KPG, vodje projekta, je namen povečati površino določenih tipov travnikov in gozdov v ugodnem stanju ohranjenosti ter primernih življenjskih prostorov na območju Nature 2000 Goričko za 10 ciljnih vrst živali.

»Gre za vrste, kot sta ptica veliki skovik in metulj travniški postavnež, ki so v preteklih dveh desetletjih zaradi različnih dejavnikov doživele znaten upad številčnosti in razširjenosti. Z obnovo travnikov, travniških visokodebelnih sadovnjakih in gozdov bomo vzpostavljali in ohranjali mrežo primernih življenjskih prostorov po celotnem območju Goričkega. S tem bomo zagotavljali lažje prehajanje prostoživečih živali med njimi in njihovo dolgoročno ohranitev.«

5 MILIJONOV evrov je vreden projekt.

V projekt bodo vključeni tudi lastniki kmetijskih zemljišč, ki bodo za izvedbo različnih ukrepov prejeli plačilo, tisti, ki ne zmorejo več obdelovati travnikov ali gozdov, pa bodo imeli možnost zemljišča prodati. Tako bo JZ KPG namenil domačinom več kot 1,2 milijona evrov. Uredili bodo tudi tematske poti in postavili razstave o naravi.

Zasaditev vrbovja

Občina Rogašovci je zadolžena za izvajanje aktivnosti in ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti puščavnika in velikega pupka.

Povečali bi površino določenih tipov travnikov. FOTO: Arhiv JZ KPG

»Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za objekt, v katerem bo urejena interaktivna razstava o ciljnih vrstah in habitatnih tipih. V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za podhode in postavitev stalnih ograj za varno selitev dvoživk na občinski cesti v Ropoči ter za postavitev razglednih ploščadi ob Ledavskem jezeru. Vzporedno potekajo dogovarjanja z lastniki za odkupe zemljišč, na katerih se bo uredilo in zasadilo vrbovje z namenom ohranjanja habitatov,« pravijo na Občini Rogašovci. Vloga KGZS pa je aktivno sodelovanje pri nagovarjanju kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč k vključevanju v naravovarstvene ukrepe ter pripravi individualnih načrtov rabe travnikov.

»Veseli in ponosni smo, da nam je zaupana naloga izvedbe projekta Povezani. Gre za največji projekt JZ KPG kot osrednje naravovarstvene institucije v tem delu Slovenije v 20-letni zgodovini obstoja. Vsebina predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo predhodnega projekta Gorička krajina s podobno vsebino,« pravi direktor JZ KPG Andrej Smodič, ki dodaja, da z vključenima partnerjema projekt dobiva širši pomen.

Lastniki kmetijskih zemljišč bodo za izvedbo različnih ukrepov prejeli plačilo. FOTO: Arhiv JZ KPG