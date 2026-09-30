Povezujejo znanje, srčnost in skupnost

Medobčinsko društvo invalidov Žalec nadaljuje tradicijo vsakoletnega druženja z občani, starejšimi od 90 let. Letos sta MDI Žalec in UPI Ljudska univerza Žalec s skupnim dogodkom proslavila tudi uspešen konec študijskega krožka z naslovom Sprostilnica. Tradicijo druženja je začel in nadaljeval dolgoletni predsednik Janez Meglič, ki je društvo vodil vse do svoje smrti. Nato je srečanje eno leto potekalo pod vodstvom Marijana Turičnika, nato pod vodstvom Nataše Privošnik, zadnja tri leta pa z Zdenkom Štruclom. Tudi letos so se zbrali v restavraciji nekdanjega žalskega hotela, ki ga upravlja Mladinski center Žalec.

Osrednja tema študijskega krožka izhaja iz načel vseživljenjskega učenja.

Dogodka, ki je na najlepši način povezal znanje, srčnost in lokalno skupnost, so se poleg članov društva udeležili številni ugledni gostje. Zbrane so poleg moderatorke dogodka Nataše Privošnik nagovorili predsednik Štrucl, dolgoletna predsednica MDI Celje Dragica Mirnik ter Mihaela Anclin, predstavnica prijavitelja in organizatorja UPI Ljudske univerze Žalec, ki je strokovno vodila študijski krožek. Pomembnost projekta za regijo so potrdili tudi nekateri župani Spodnje Savinjske doline, direktorica UPI Žalec in drugi vidni predstavniki javnega življenja, ki so poudarili uspešno delo MDI Žalec in pomen tovrstnih srečanj.

Udeleženci srečanja, ki je tudi letos potekalo v prostorih žalskega hotela. FOTO: Darko Naraglav

Osrednja tema študijskega krožka, ki povezuje občini Prebold in Žalec, izhaja iz načel vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti in aktivnega sooblikovanja lokalnega okolja. Kot poudarjajo izvajalci, se invalidi in druge ranljive skupine v vsakdanjem življenju pogosto soočajo z omejenim dostopom do naravnega okolja, zato želijo z ozaveščanjem spodbuditi zdrav življenjski slog, varovanje narave ter medsebojno razumevanje in solidarnost. Srečanje se je sklenilo s sproščenim klepetom in prepričanjem, da bo plodno sodelovanje zagotovo obrodilo še več lokalnih rešitev.