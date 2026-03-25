VOLITVE 2026

Stevanović zapira vrata obema, ne gre ne v Golobovo ne v Janševo vlado, Anže Logar pa ...

Medtem ko Logar stavi na vsebinski dialog in postopno oblikovanje koalicijskih obrisov, Stevanović nakazuje, da sledijo zahtevna pogajanja.
Zoran Stevanović FOTO: Marko Feist, Delo

Stevanović zavrača oba pola. FOTO: Zajem Zaslona MMC

FOTO: Jure Makovec Afp

N. P.
 25. 3. 2026 | 08:50
 25. 3. 2026 | 09:39
3:14
Po državnozborskih volitvah, ki so dodobra premešale karte na slovenskem političnem prizorišču, sta se v oddaji Odmevi odzvala predsednika dveh novih parlamentarnih strank, Anže Logar in Zoran Stevanović. Čeprav sta oba dosegla preboj v državni zbor, so njuni pogledi na prihodnje sodelovanje in oblikovanje koalicije precej različni.

Logar: V ospredju vsebina, ne polarizacija

Anže Logar, predsednik stranke Demokrati, je po seji izvršilnega odbora poudaril, da je bila zadnja faza kampanje zaznamovana z močno polarizacijo, ki je »dodobra posrkala del na sredi«. Kljub temu da stranka ni dosegla sprva napovedanih visokih številk, in da sam ni bil izvoljen za poslanca, Logar meni, da imajo kot edina nova stranka v parlamentu mandat za tvorno sodelovanje. 

Glede morebitnega vstopa v koalicijo z Robertom Golobom ostaja previden, a odprt. Pojasnjuje, da ima mandat za udeležbo na pogovorih, vendar napoveduje, da bo »še kar nekaj vode preteklo, preden se bodo sploh oblikovali obrisi«. Za Logarja je ključna vsebina; trdi, da se morajo osredotočiti na razbremenitev davkov, boj proti korupciji in delujoč javni zdravstveni sistem. Na vprašanje o osebni preferenci med levosredinsko in desnosredinsko koalicijo pa odgovarja, da je trenutno najpomembneje »ohladiti glave in razmisliti, kaj je najbolje za Slovenijo«.

FOTO: Jure Makovec Afp

Dotaknil se je tudi vprašanj o pravilnosti izračuna mandatov, ki jih je izpostavil Janez Janša. Logar potrjuje, da so na Državno volilno komisijo poslali prošnjo za pojasnilo, saj naj bi šlo za razliko v sistemu preračunavanja, a dodaja, da se v tej fazi prvenstveno ukvarjajo s tem, kako svoj program »pripeljati v življenje«.

Stevanović: Brez sodelovanja v vladah Goloba ali Janše

Povsem drugačno, bolj nepopustljivo držo je zavzel predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Jasno napoveduje, da njegova stranka ne bo stopila v vlado pod vodstvom Janeza Janše niti pod vodstvom Roberta Goloba. »To podpirajo vsi,« trdi Stevanović in dodaja, da so zavezani svojim volivcem in programu, ki ne dopušča sodelovanja v koalicijah, ki temeljijo na »kultu osebnosti« obeh omenjenih voditeljev. Kljub temu pravi, da se bodo udeležili pogovorov, saj ne želijo izpasti »nekonstruktivni in trmasti«. Njihov pogoj za sodelovanje je sprejetje jasnih programskih izhodišč, med katerimi izpostavlja:

  • uvedbo neposredne demokracije,
  • vzpostavitev specialnega sodišča za politični kriminal brez zastaralnih rokov,
  • povečanje suverenistične pozicije Slovenije v mednarodnih organizacijah.

FOTO: Jure Makovec Afp

V luči prihajajoče seje Sveta za nacionalno varnost Stevanović še meni, da bi morala Slovenija graditi mostove z vsemi, tudi z Rusijo in Kitajsko, ter se nikomur podrejati, zlasti ko gre za vprašanja energetike.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:45
Šport  |  Odmevi
TEKMA ZA MVP

Luka Dončić se na igrišču še vedno igra, zbadljivke tekmecev iz njega izvabijo najboljše

Dončić je navdušil tudi ob koncu zmagovitega niza v Detroitu, v četrtek se vrača domov.
Nejc Grilc25. 3. 2026 | 10:45
10:12
Novice  |  Slovenija
KMETIJSKA MEHANIZACIJA

To je najboljši traktor za delo v vinogradih in sadovnjakih

Rex 4 je bil izbran za traktor leta 2024, izdelujejo ga v štirih različnih izvedbah.
Tomaž Poje25. 3. 2026 | 10:12
10:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
JUTRANJA NESREČA

Vlak v Domžalah povozil osebo, gasilci in reševalci na kraju dogodka

Okoliščine nesreče še preiskujejo.
25. 3. 2026 | 10:12
10:11
Lifestyle  |  Polet
NOVO O BOROVNICAH

Zakaj so divje borovnice veliko boljše od domačih

Borovnice so koristne tudi za ljudi s kroničnimi boleznimi, povezanimi z vnetji in srčno-žilnim sistemom.
Miroslav Cvjetičanin25. 3. 2026 | 10:11
10:05
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
