Stevanović zapira vrata obema, ne gre ne v Golobovo ne v Janševo vlado, Anže Logar pa ...

Po državnozborskih volitvah, ki so dodobra premešale karte na slovenskem političnem prizorišču, sta se v oddaji Odmevi odzvala predsednika dveh novih parlamentarnih strank, Anže Logar in Zoran Stevanović. Čeprav sta oba dosegla preboj v državni zbor, so njuni pogledi na prihodnje sodelovanje in oblikovanje koalicije precej različni.

Logar: V ospredju vsebina, ne polarizacija

Anže Logar, predsednik stranke Demokrati, je po seji izvršilnega odbora poudaril, da je bila zadnja faza kampanje zaznamovana z močno polarizacijo, ki je »dodobra posrkala del na sredi«. Kljub temu da stranka ni dosegla sprva napovedanih visokih številk, in da sam ni bil izvoljen za poslanca, Logar meni, da imajo kot edina nova stranka v parlamentu mandat za tvorno sodelovanje.

Glede morebitnega vstopa v koalicijo z Robertom Golobom ostaja previden, a odprt. Pojasnjuje, da ima mandat za udeležbo na pogovorih, vendar napoveduje, da bo »še kar nekaj vode preteklo, preden se bodo sploh oblikovali obrisi«. Za Logarja je ključna vsebina; trdi, da se morajo osredotočiti na razbremenitev davkov, boj proti korupciji in delujoč javni zdravstveni sistem. Na vprašanje o osebni preferenci med levosredinsko in desnosredinsko koalicijo pa odgovarja, da je trenutno najpomembneje »ohladiti glave in razmisliti, kaj je najbolje za Slovenijo«.

Dotaknil se je tudi vprašanj o pravilnosti izračuna mandatov, ki jih je izpostavil Janez Janša. Logar potrjuje, da so na Državno volilno komisijo poslali prošnjo za pojasnilo, saj naj bi šlo za razliko v sistemu preračunavanja, a dodaja, da se v tej fazi prvenstveno ukvarjajo s tem, kako svoj program »pripeljati v življenje«.

Stevanović: Brez sodelovanja v vladah Goloba ali Janše

Povsem drugačno, bolj nepopustljivo držo je zavzel predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Jasno napoveduje, da njegova stranka ne bo stopila v vlado pod vodstvom Janeza Janše niti pod vodstvom Roberta Goloba. »To podpirajo vsi,« trdi Stevanović in dodaja, da so zavezani svojim volivcem in programu, ki ne dopušča sodelovanja v koalicijah, ki temeljijo na »kultu osebnosti« obeh omenjenih voditeljev. Kljub temu pravi, da se bodo udeležili pogovorov, saj ne želijo izpasti »nekonstruktivni in trmasti«. Njihov pogoj za sodelovanje je sprejetje jasnih programskih izhodišč, med katerimi izpostavlja:

uvedbo neposredne demokracije,

vzpostavitev specialnega sodišča za politični kriminal brez zastaralnih rokov,

povečanje suverenistične pozicije Slovenije v mednarodnih organizacijah.

V luči prihajajoče seje Sveta za nacionalno varnost Stevanović še meni, da bi morala Slovenija graditi mostove z vsemi, tudi z Rusijo in Kitajsko, ter se nikomur podrejati, zlasti ko gre za vprašanja energetike.