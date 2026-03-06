Povratniki izmučeni, a veseli in olajšani: kriza jih je povezala

Po večdnevnem nestrpnem čakanju, kdaj se bodo lahko vrnili iz bližnjevzhodnih držav, ki jih je ameriški in izraelski napad na Iran potegnil v regionalni konflikt, je v sredo nekaj minut čez 22. uro na Letališču Jožeta Pučnika varno prispela prva skupina 125 slovenskih državljanov, ki so jih prej v omansko prestolnico Maskat z avtobusi prepeljali iz Dubaja. Na letališču so jih pričakali svojci, prijatelji, številni predstavniki medijev, pa celo vojska in Rdeči križ. Ko so prispeli potniki iz Maskata, so si skočili v objem, pritekla je kakšna solza sreče in olajšanja, odprli so tudi penino, neka ženska je prinesla polno vrečo plišastih igrač za otroke. Podobni prizori so sledili včeraj, ko sta sprva v zgodnjih jutranjih urah pristali še dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov. Še ena skupina Slovencev, ki so bili v sredo v Oman evakuirani iz Dubaja, je na brniškem letališču pristala malo po 13. uri. Na letalu je bilo 140 potnikov.

583 SLOVENCEV je bilo na štirih poletih v domovino.

Kot je včeraj sporočilo zunanje ministrstvo, potekajo priprave na vrnitev še preostalih državljanov z ogroženih območij. Vsem, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, želijo varno vrnitev domov omogočiti do konca tedna, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ljudi pozivajo, naj bodo mirni in na varnem počakajo na obvestilo za odhod. Zaradi vojne je na območju skupaj namreč ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev. Zračni prostor v Katarju ostaja popolnoma zaprt, zato niso mogoči poleti iz Dohe. MZEZ je sporočil, da je Slovenija za evakuacijske polete iz Dubaja aktivirala tudi mehanizem EU na področju civilne zaščite. Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper. Evakuacijo slovenskih državljanov sicer spremlja tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, ki pri presojanju varnosti sodeluje s partnerskimi obveščevalnimi agencijami.

Evakuacija, ne konec počitnic

Očitke, da organizacija ni bila dobra – med drugim je bilo slišati, da so bili v Maskatu prepuščeni sami sebi in da dva predstavnika agencije nista znala pomiriti ljudi –, je minister za obrambo Borut Sajovic, ki je skupaj s sekretarjem za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojkom Volkom v sredo zvečer sprejel prve potnike iz Dubaja, zavrnil. »Ob prihodu sem videl izmučene obraze, družine z majhnimi otroki. Pot je bila dolga, bilo jim je težko. Od kod pa prihajajo? To ni vrnitev s počitnic, to je evakuacija z območja, kjer padajo rakete in kjer ljudje bežijo v zatočišča,« je izjavil in dodal, da je zadovoljen, da so vse spravili domov. »Žal mi je za vse nevšečnosti, za vse stiske, a ključno je, da so prišli vsi živi in zdravi domov. Veliko jih še čaka in naše misli so zdaj pri njih,« je dejal med drugim.

To ni vrnitev s počitnic, to je evakuacija z območja, kjer padajo rakete in kjer ljudje bežijo v zatočišča.

Prve potnike z Bližnjega vzhoda so sicer pričakovali v sredo zgodaj zjutraj, a se je dan prej zapletlo, saj letalo družbe Jordan Aviation ni dobilo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Za lažne pa so se izkazale novice, da je bil kasnejši postanek v jordanski Akabi posledica ameriškega brezpilotnika, ki da je zaprl pot slovenskemu evakuacijskemu letalu. Letalo je postalo zaradi menjave posadke in polnjenja goriva. Kot poročajo tudi iz drugih držav, so zadeve močno zapletene, možnosti za to, da letala dobijo dovoljenje za polet, so omejene, hkrati pa želijo tisoči Evropejcev zapustiti regijo.

Kriza jih je povezala

Povratnike z bližnjevzhodnega kriznega žarišča je na letališču pričakala tudi ekipa prostovoljcev Rdečega križa Slovenije za psihološko prvo pomoč. »Naša sedemčlanska ekipa inštruktorjev ali prostovoljcev, ki so usposobljeni za psihološko prvo pomoč, je na ljubljansko letališče odšla na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje, saj so bili minuli dnevi tako za potnike, ki so zaradi izrednih razmer ostali na Bližnjem vzhodu, kot za njihove svojce v Sloveniji izredno stresni in naporni, in seveda so bili poleg snidenja z domačimi veseli tudi možnosti za prvi razbremenilni pogovor,« so pojasnili včeraj. Njihova predstavnica je potrdila, da so se ljudje med potjo močno povezali, si ponudili trdno oporo in hitro odšli domov k svojcem, pri čemer posamezniki ob prihodu niso potrebovali dodatne zdravstvene ali psihološke pomoči.

Potniki so delili svoje izkušnje. FOTO: Leon Vidic

Ekipa Rdečega križa za psihološko pomoč povratnikom z Bližnjega vzhoda FOTO: Rdeči Križ Slovenija