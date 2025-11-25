Piranski župan Andrej Korenika je sporočil, da poteka velika akcija v Fiesi, kjer odstranjujejo strupeni in invazivni veliki pajesen. Veliki pajesen, ki se je v zadnjih desetletjih razrasel v Fiesi, je na seznamu po Uredbi o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanj veljajo najstrožji ukrepi. Prepovedano ga je vnašati v Evropsko unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali ga izpustiti v okolje, je tako navedel.

Povzroča alergije in vnetje srčne mišice

Gre za strupeno rastlino, ki povzroča alergije in vnetje srčne mišice, zato Sektor za biotsko raznovrstnost Ministrstva za naravne vire in prostor zahteva popolno odstranitev teh dreves iz nasadov.

Župan Andrej Korenika. FOTO: Piran.si

Pobudo za odstranitev velikega pajesna in nekaterih drugih dreves, ki so že dosegla svojo fiziološko starost in zaradi slabega stanja predstavljajo nevarnost za okolico, je predlagala Civilna iniciativa Piran Pirano, ki je ugotovila, »da je večina dreves nevarnih in jih bo potrebno odstraniti ter zamenjati z novimi drevesi.«

»Odstranjena drevesa bomo nadomestili z avtohtonimi medonosnimi drevesnimi vrstami z veliko krošnjo, kot so koprivovec, črni gaber, alepski bor, mandljevec …,« je ob tem napovedal župan.