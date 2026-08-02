Pozabite na morje: v Podkumu prisegajo na počitnice na kmetiji (FOTO)

V zasavski vasici Podkum že več let prisegajo na poletne počitnice, ki so drugačne od klasičnih – morskih. Kulturno društvo Podkum, ki je dobilo idejo in ki počitnice tudi organizira, je želelo pokazati, da za poletne dni (slana) voda ni nepogrešljiva in da je lahko lepo tudi brez nje. Poleti se da početi še marsikaj drugega kot čofotati v vodi ali biti pred zaslonom, to je bilo osnovno vodilo ideje, uresničili pa so jo v projektu Urlaub na vasi. Namenjen je otrokom in osnovnošolcem, traja pet dni. Čeprav je urlaub, dopustu po nemško in tako po domače rečejo Zasavci, kratek, je tudi pester. Dogaja se veliko.

Za dogajanje, varnost, zabavo in brezskrbnost udeležencev skrbi 36 članov ekipe. Kmečke počitnice so se lepo prijele, letošnjih se je udeležilo 97 otrok. Poleg tega so že prerasle lokalne okvire, saj prihajajo počitnikovat tudi otroci iz nezasavskih krajev. Iz Radeč, Sevnice, Litije, tudi Ljubljane.

Obiskali so najsodobnejše kmetijo.

Vsak dan med 8.30 in 17. uro so potekale aktivnosti in delavnice. Krožki, tekmovanja, pohodi, učenje novih veščin, nastopi gostov, obiski. Mlečna kraljica Blažka Medved jim je predstavila pridelavo mleka ter mlečne izdelke, Društvo oglarjev Dole pri Litiji je pripeljalo ves potreben material in prikazalo, kako se postavi oglarska kopa, iz katere prihaja oglje. Obiskali so jih Šola za zdravje Zagorje, zasavske country plesalke, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, Večgeneracijski center Zasavje ter Društvo kmečkih žena in deklet Podkum. Udeleženci so obiskali kmetijo, na kateri so si ogledali najsodobnejši hlev in spoznali tamkajšnje delo. Novost letošnjega pestrega dogajanja so bile delavnice ustvarjanja z volno. Udeleženci so se lahko preizkusili v pletenju, izdelovanju obeskov, figuric in priponk.

Namesto čofotanja pot pod noge.

Bistvo teh počitnic so nova prijateljstva, sodelovanje in medsebojna pomoč. »Otroci skozi igro razvijajo ustvarjalnost, odgovornost, timski duh in pridobivajo novo znanje. Namen letošnjega programa je bil udeležencem približati življenje na kmetiji ter jim predstaviti, kaj vse obsega kmetijstvo. V okviru tekmovalnih iger so se pomerili v kvizu na temo kmetijstva, pri tematskih dejavnostih pa so spoznali različne vrste kmetij in njihove značilnosti,« pravi Mateja Kos iz KD Podkum.

Počitnice so se končale s prireditvijo pod šotorom PGD Padež, kjer so otroci staršem predstavili dramske, glasbene in plesne točke, ki so jih pripravili. Društvo nima svojih prostorov, zato jim jih odstopi Župnija Šentjurij-Podkum. Tako lahko izvajajo aktivnosti, za katere potrebujejo tudi kuhinjo, sanitarije, mize, klopi, vodo za igre in še marsikaj. Nepogrešljiva sta tudi PGD Podkum in PGD Padež, saj poskrbita za prevoz, zagorsko društvo prijateljev mladine pa organizira avtobusni prevoz in krije stroške.

Novega znanja ni nikdar preveč.

»Da udeleženci niso bili lačni, so letos poskrbele Izletniška kmetija Baron, Okrepčevalnica Lovski dom Podkum ter Mesnica Anton in Peter Borišek. Gostilna Čop pa nam je posodila jedilni pribor,« doda Kosova in poudari, da se zahvaljujejo prostovoljcem, sodelujočim, donatorjem, staršem in vsem, ki kakor koli pomagajo pri izvedbi počitnic. Društvo si vsako leto prizadeva dodati kaj novega. Nekateri udeleženci si želijo, da bi bile počitnice daljše in da bi lahko tudi prespali. Za zdaj se med podeželskim počitnikovanjem vsak dan vozijo v Podkum.

Mentorji, ki skrbijo, da je vse tip top.