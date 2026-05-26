Pozabljeni zaklad slovenske Istre: zakaj gurmani prisegajo na to rastlino

Strunjan ni znan le po kakijih, solinah, klifu in oljkah. Ta slikoviti košček slovenske Istre skriva tudi manj znano posebnost: strunjansko artičoko. Gre za rastlino, ki jo domačini gojijo že stoletja in postaja danes že pravi simbol kraja. Čeprav jo marsikdo povezuje predvsem z mediteransko kuhinjo, ima artičoka veliko širši pomen. V Strunjanu predstavlja del zgodovine, tradicije in načina življenja.

Artičoka izvira iz Sredozemlja in naj bi jo poznali že stari Egipčani, Grki in Rimljani. V slovensko Istro je prišla pred več stoletji, najverjetneje po trgovskih poteh iz Benetk. Prav Strunjan pa je zaradi milega podnebja, bližine morja in rodovitne zemlje postal eden redkih krajev pri nas, kjer se je rastlina tudi zares udomačila. Domačini pravijo, da je bila artičoka nekoč domala na vsakem vrtu. Gojile so jo družine, ki so živele od zemlje, saj je veljala za dragoceno in hranljivo rastlino. V času, ko ni bilo trgovskih centrov in eksotične hrane iz tujine, je predstavljala pomemben del spomladanske prehrane.

Preprečuje erozijo

Strunjanska artičoka je posebna tudi po videzu. Njeni veliki zeleno-vijolični cvetni popki delujejo skoraj okrasno, zato jo marsikdo občuduje že na prvi pogled. Ko rastlina zacveti, se odpre v značilen vijoličen cvet, ki spominja na osat. Prav zaradi podobe je artičoka skozi zgodovino veljala tudi za simbol rodovitnosti in obilja. Danes jo v Strunjanu še posebno promovirajo tudi kot del lokalne identitete. V kraju že več let pripravljajo Dneve artičok, ki so letos dosegli vrhunec minuli konec tedna. Obiskovalci so jih lahko od lokalnih pridelovalcev na tržnici tudi kupili, izvedeli vse o njih in pokušali tudi v različnih jedeh pri okoliških gostincih ter na Izletniški kmetiji Giassi-Žagar. Spoznavali so tradicionalne recepte, se udeležili vodenih ogledov kulturne krajine in prisluhnili predavanjem o pridelavi ter zdravilnih učinkih rastline.

Je manjša od italijanskih sort, a bolj aromatična in okusna.

Artičoke po strunjansko FOTO: Janez Mužič

Dogodek vsako leto privabi številne obiskovalce iz Slovenije in tujine. Gianfranco Giassi iz Turističnega društva Solinar Strunjan pravi, da praznik strunjanskih artičok ni le kulinarični dogodek, ampak predvsem ohranjanje tradicije in identitete kraja. Domačini poudarjajo, da strunjanska artičoka ni pomembna samo zaradi kulinarike, ampak tudi zaradi ohranjanja krajine. Kmetje jo tradicionalno sadijo na robove teras, saj njen močan koreninski sistem pomaga preprečevati erozijo. Zato ima za Strunjan podoben pomen kot značilni istrski suhozidi. Posebnost strunjanske artičoke je tudi njena značilna vijoličasta barva. Domači pridelovalci pravijo, da je manjša od nekaterih italijanskih sort, vendar veliko bolj aromatična in okusna. Gurmani razliko med domačo in uvoženo artičoko primerjajo celo z razliko med gojenimi in divjimi šparglji.

Simbol lokalnega kmetijstva

Artičoka pa ni zanimiva samo zaradi tradicije. Že stoletja velja tudi za izjemno zdravilno rastlino. V ljudskem zdravilstvu so jo uporabljali predvsem za pomoč pri prebavi in čiščenju telesa. Njeni listi vsebujejo snovi, ki spodbujajo delovanje jeter in žolča, zato jo še danes pogosto priporočajo pri težavah s prebavo in presnovo. Strokovnjaki poudarjajo, da artičoka vsebuje veliko antioksidantov, vlaknin ter vitaminov in mineralov. Med drugim vsebuje vitamin C, kalij, magnezij in železo. Zaradi nizke energijske vrednosti jo pogosto priporočajo pri lahki in uravnoteženi prehrani.

Posebnost je njena značilna vijoličasta barva in to, da je manjša od nekaterih italijanskih sort, a veliko bolj aromatična in okusna. FOTO: Janez Mužič

Posebno zanimiva je snov cinarin, ki jo vsebuje in ji pripisujejo blagodejen vpliv na jetra ter raven holesterola. Prav zaradi teh lastnosti se izvlečki artičoke pogosto uporabljajo tudi v prehranskih dopolnilih in zeliščnih pripravkih. Domačini v Strunjanu so njene zdravilne učinke poznali že dolgo pred sodobnimi raziskavami. Starejši prebivalci pripovedujejo, da so čaj iz artičokinih listov uporabljali pri prebavnih težavah, rastlino pa so cenili tudi kot naravno pomoč po težjih obrokih.

Čeprav je danes artičoka pogosto povezana z vrhunsko kulinariko, je bila nekoč predvsem hrana običajnih ljudi. V Istri so jo pripravljali preprosto – kuhano, pečeno ali v enolončnicah. Pomembno je bilo predvsem to, da je bila sveža in domača. Medtem pa je strunjanska artičoka postala tudi simbol trajnostnega lokalnega kmetijstva. Pridelovalci poudarjajo, da gre za rastlino, ki dobro uspeva v mediteranskem okolju in ne potrebuje pretirane obdelave. Prav zato jo številni vidijo kot pomemben del prihodnosti lokalne samooskrbe. V zadnjih letih zanimanje za artičoko znova narašča. Mlajše generacije odkrivajo stare istrske sorte in tradicionalne načine pridelave, vse več ljudi pa se zanima tudi za zdravo mediteransko prehrano. Strunjan postaja sinonim za artičoko.