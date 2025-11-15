  • Delo d.o.o.
Požar je slovenski podjetnici uničil sanje, zapreti je morala podjetje (VIDEO)

Slovensko podjetnico Tamaro Sunarić je doletel hud udarec, saj je požar čez noč uničil celotno zalogo njenega Smarti Booka, zaradi česar je pretresena sporočila, da podjetje zapira vrata.
Tamara Sunarić, ustanoviteljica podjetja Smarti book. FOTO: Zaslonski Posnetek
Tamara Sunarić, ustanoviteljica podjetja Smarti book. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 15. 11. 2025 | 07:17
4:25
A+A-

Slovence je pretresla ganljiva objava podjetnice Tamare Sunarić, ustanoviteljice in oblikovalke blagovne znamke Smarti Book, ki je izdelovala tihe otroške knjige, narejene iz blaga. Na Instagramu je delila pretresljiv posnetek in zapis, ki ga je,  kot pravi, komaj spravila iz sebe.

Požar je namreč iz sobote na nedeljo uničil skladišče in s tem vse, kar je gradila zadnja štiri leta.

Požar je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov prostorov. FOTO: Center za zaščito in reševanje Domžale
Požar je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov prostorov. FOTO: Center za zaščito in reševanje Domžale

»Čez noč ostajaš brez vsega, v kar si vlagal leta«

»Smarti Book zapira svoja vrata in ustavlja svojo zgodbo,« je zlomljeno povedala Tamara. Vidno pretresena je priznala, da ji gre težka novica stežka z jezika, a se čuti dožno, da sledilcem pove, da se podjetje na tej točki poslavlja.

V noči na nedeljo je namreč izbruhnil požar v skladišču, kjer so hranili celotno zalogo njihovih izdelkov.

»Vse, kar smo vsa ta leta gradili in vlagali, je bilo tam,« je zapisala podjetnica. Požar je požrl vso njihovo zgodbo, vso opremo, ves trud, vse izdelke. Škoda je tako velika, da si mlado podjetje obnove ne more privoščiti.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte, da se naloži):

Konec po štirih letih predanega dela

Tamara, pedagoginja, mamica dveh otrok in ustvarjalka, je Smarti Book zgradila iz želje, da bi otrokom ponudila poučne, kakovostne in zabavne izdelke, ob katerih bi rasli, se učili in se povezovali s starši.

Letos aprila so praznovali 4. rojstni dan, ob katerem je zapisala: »Štiri leta ljubezni, predanosti, neprespanih noči … iz male ideje v podjetje, ki deluje na osmih evropskih trgih. To je šele začetek naše zgodbe.«

Danes ta zgodba žal končuje pot.

Objava, ki je razbila srce številnim staršem

Pod objavo podjetnice se je vsulo na stotine odzivov. Med prvimi so se oglasile sledilke, med njimi tudi znane Slovenke, ki so iskreno delile žalost:

* »Poslavlja se eden najboljših izdelkov za otroke. Srce se mi trga, to je tako nefer.«;

* »Otroka sta zrasla ob vaših knjigicah … Upam, da to ni čisto konec zgodbe.«; 

* »Vaše knjigice so res zakon.«; 

* »Ljuba moja, pošiljam objeme … Težko verjamem, da je to tvoja prava pot.«; 

* »Ne morem verjeti … vaše knjigice bodo z nami še naprej.«

Starši, učitelji in logopedi so v Smarti Booku prepoznali pomembno orodje za razvoj otrok, zato je novica o zaprtju za mnoge šok.

Na voljo le še zadnji izdelki

Del skladišča je pogorel v celoti, nekaj izdelkov pa je bilo še v izdelavi, zato se je Tamara odločila, da jih ob koncu zgodbe ponudi. »Ponovnih zalog žal ne bo, za tako malo in mlado podjetje je to prevelik zalogaj.«

S tem poslavlja tudi svoje sledilce: »Upam, da se v prihodnosti spravim k sebi in se še kaj oglasim … Čutim dolžnost, da se zahvalim vsem, ki ste bili z menoj.«

Čeprav je zgodba Smarti Booka žalostno zaključena, mnogi verjamejo, da je pred Tamaro nova pot, takšna, ki bo prinesla nekaj dobrega tudi iz te tragedije. Tamari pa številni sporočajo: »Drži se, tvoja zgodba se tu ne sme končati.«

Obsežen požar v Radomljah

V industrijskem kompleksu nekdanjega podjetja LIP Radomlje je iz soboto na nedeljo izbruhnil požar, ki je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov prostorov. Okoli 150 gasilcev je požar do jutra pogasilo. Vzrok požara, ki je povzročil ogromno materialno škodo, še preiskujejo. Policija pa je sporočila, da v objektih niso bile hranjene nevarne snovi.

V skladišču je bila shranjena večja količina stvari, od igrač do plastike.

 Na terenu je posredovalo več kot 150 gasilcev in več kot 30 vozil javne gasilske službe Občine Domžale, PGD Kamnik, PGD Šmarca in PGD Mengeš, ki so požar do jutra pogasili. 

Preberite tudi: Ponoči zagorelo v industrijskem kompleksu, škoda ogromna (FOTO in VIDEO)

Smarti bookSlovenijapožarizdelkipodjetjeTamara Sunarić
