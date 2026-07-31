Požar na Bovškem gasi prek 90 gasilcev, policija: Ne približujte se!

Požar na Planji v občini Bovec, ki je izbruhnil v noči na petek, je zajel že približno deset hektarjev gozda. Po besedah predstavnika za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejana Logarja so požar na enem delu uspeli nekoliko ustaviti, na drugih delih pa se širi. Delo gasilcem otežujejo tudi vremenske razmere, in sicer vročina ter veter. Gašenje bo tako zagotovo potrebno še v soboto, je napovedal. Kot je pojasnil, v bližini požara sicer ni nobenega naselja, je pa teren težko dostopen, nekaj cistern z vodo imajo postavljenih na cesti na Mangart, za gašenje pa potrebujejo visokotlačne cevi, zato pride prav pomoč letal in helikopterja. Pri gašenju pomaga tudi Gorska reševalna služba Bovec z brezpilotnim letalnikom, aktivirali so enoto za gašenje iz zraka Uprave RS za zaščito in reševanje z letali air tractor, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru, v intervencijo pa se je vključil tudi vojaški helikopter.

Nekaj pred 15. uro je bilo po Logarjevih besedah na terenu več kot 90 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Idrija in Cerkno. Zaradi gašenja požara je za ves promet zaprta cesta Strmec-Mangart.

Pred dnevi že gorelo

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so bili o požaru nad naseljem Strmec na Predelu oz. na Planji v občini Bovec obveščeni v četrtek nekaj po 21. uri. Obsežna gasilska intervencija pa se je začela danes ob 5. uri. Na tem območju je gorelo že v začetku tedna, tako da gre tokrat po Logarjevih navedbah verjetno za podtalni požar. Policisti vse občane in obiskovalce pozivajo, naj se območju intervencije ne približujejo, naj upoštevajo navodila interventnih služb in policije ter s svojim ravnanjem ne ovirajo dela gasilcev in drugih intervencijskih ekip sil za zaščito in reševanje na terenu.

Ponovno opozarjajo, da je zaradi suhega in vročega vremena povečana nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju. Zato vse obiskovalce narave, pohodnike, lastnike zemljišč in uporabnike gozdov pozivajo k še posebej odgovornemu in previdnemu ravnanju. Že najmanjša nepazljivost, kot so odvržen cigaretni ogorek, nepravilno odlaganje pepela ali iskrenje pri uporabi naprav in strojev, lahko v suhem okolju povzroči požar, ki se lahko hitro razširi ter ogrozi ljudi, živali, premoženje in naravno okolje.

Zaradi požara na območju Planje je cesta na Mangrtsko sedlo do nadaljnjega zaprta. Prav tako javni prevoz na Mangrtsko sedlo trenutno ne obratuje. Zaradi varnosti obiskovalcem odsvetujejo odpravljanje proti Mangrtskemu sedlu z avtomobilom, kolesom ali peš.

Če kljub previdnosti pride do požara v naravi, naj posamezniki začetni požar pogasijo le, če je to mogoče storiti varno in pri tem ne ogrožajo svojega življenja ali zdravja. O vsakem požaru je treba nemudoma obvestiti regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112 ter posredovati čim natančnejšo lokacijo požara. V primeru neposredne nevarnosti za ljudi ali premoženje je treba obvestiti tudi policijo na interventno številko 113.