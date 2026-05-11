Požar nad Celjem pogašen, hvaležni občani: »Čestitke, velik poklon« (FOTO)

Danes zjutraj je na Grajskem hribu v Celju izbruhnil požar, ki se je zaradi suhega in močno poraščenega terena ter vetra hitro širil po gozdni površini. Kot je v dopoldanskih urah za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, je ogenj izbruhnil v bližini daljnovoda in se nato razširil v gozd, zgodaj popoldan pa so iz Poklicne gasilske enote Celje že lahko sporočili dobro novico - požar je pogašen. »Obveščamo, da je požar na grajskem hribu v Celju uspešno pogašen. V intervenciji je sodelovalo skupno 90 gasilcev iz Poklicne gasilske enote Celje ter devetih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Celje, dodatna društva pa so bila ves čas v pripravljenosti. Pri gašenju sta nudila pomoč iz zraka tudi dve letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali na Velenjskem jezeru. Gašenje je trajalo približno pet ur, požar pa je zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov podrasti z gozdom,« so v objavi na družabnem omrežju zapisali celjski poklicni gasilci.

Na požarišču sicer ostaja gasilska straža, da bi pravočasno odkrila morebitna dodatna žarišča, nadzor pa se bo izvajal tudi v nočnem času. Požarišče so pregledali s pomočjo brezpilotnih letalnikov, takšen pregled pa se bo nadaljeval tudi v času gasilske straže, so še dodali in k obvestilu dodali še fotografijo, na kateri je mogoče videti, kako veliko območje je uničil požar. Pod objavo so se nemudoma vsuli komentarji hvaležnih Celjanov in drugih prebivalcev, ki so požrtvovalnim gasilcem ob vsaki intervenciji neizmerno hvaležni. »Čestitke, velik poklon,« je denimo zapisal eden od spletnih uporabnikov, drugi pa je dodal: »Bravo, gasilci, presrečni, da vas imamo.«