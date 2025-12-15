Požar v trgovskem skladišču poslabšal kakovost zraka v Ljubljani, Arso razkriva kje

Po nedeljskem požaru v Sparovem skladišču na Letališki cesti v Ljubljani gasilska straža preventivno ostaja na požarišču, kriminalisti pa opravljajo ogled. Medtem so meteorološke meritve pokazale, da je imel v nedeljo požar največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od požara, danes pa vpliva ni več zaznati. Nedeljske meteorološke meritve so pokazale šibke vetrove iz severnih in severovzhodnih smeri v popoldanskem času, zato je imel požar v skladišču Spara na Letališki cesti v Ljubljani največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od požara, in sicer na območjih Fužin, Štepanjskega naselja, Kodeljevega in Most, so danes sporočili z Agencije RS za okolje.

Najvišje ravni delcev so bile v nedeljo izmerjene v popoldanskem času na merilnem mestu Zadobrova, v poznih popoldanskih urah pa so manjši vpliv zaznali tudi na območju Bežigrada. "Na najbolj prizadetih območjih se meritve ne izvajajo, sklepamo pa, da so bile tam koncentracije delcev zelo visoke. Danes so ravni delcev na vseh merilnih mestih nizke, zato vpliva požara v Ljubljani ni več zaznati," so še navedli na agenciji. Požar, ki je v nedeljo dopoldne izbruhnil v skladišču podjetja Spar, so gasilci do večera pogasili, čez noč pa je nekaj gasilcev še ostalo na požarišču, če bi kje prišlo do ponovnega vžiga. Tudi danes na kraju ostaja gasilska straža z ekipo štirih gasilcev, so za STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana.

Vzrok požara in višina materialne škode še nista znana. V podjetju Spar pa so danes zagotovili, da nedeljski požar v njihovem skladišču na Letališki cesti v Ljubljani ne bo bistveno vplival na oskrbo trgovin. Zagorelo je v pekarni, novega dela skladišča, ki so ga začeli graditi v začetku leta, pa ogenj ni dosegel. Predstavniki ljubljanske gasilske brigade so v nedeljo zvečer sporočili, da je šlo za zelo zahtevno intervencijo, eno večjih v zadnjem obdobju v Ljubljani. Gorelo je na površini nekaj več kot 5000 kvadratnih metrov.