Požigalec dijaškega doma ušel policiji! Dijaki skakali skozi okna, država ukrepa šele zdaj

POŽAR V DIC-U

Odkrili vzrok hudega požara v ljubljanskem dijaškem domu. Ker zakonodaja zamuja, zdaj sami montirajo alarme in kamere.

Konec januarja je javnost močno pretresla informacija o nočnem požaru v dijaškem Domu Ivana Cankarja (DIC) v Ljubljani. Kljub relativno hitri gasilski intervenciji je imel strah (skupaj s paniko zaradi nepričakovane množične nevarnosti) res velike oči. Nekateri prebivalke in prebivalci doma so skakali skozi okno prvega nadstropja in so se prav zaradi tega poškodovali. Najhuje pa jo je skupil dijak, ki se je z zelo hudimi opeklinami za življenje boril v ljubljanskem kliničnem centru. Deset drugih se je lažje poškodovalo, a kot rečeno, večina zaradi skoka z višine pred dimom in ognjem. Po koncu ...