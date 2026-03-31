Pozor, Arso izdal oranžno opozorilo

Danes bo v zahodnih krajih dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem do večera večinoma šibka burja, ki se bo nato začela krepiti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

V sredo bo na zahodu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na jugovzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.