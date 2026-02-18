Pozor! Blizu Ljubljane potrdili nevarno bolezen, za pse in mačke je brez izjeme usodna

Na območju lovišča Lovske družine Mokrc pri kraju Strletje v občini Velike Lašče so uplenili lisico, pri kateri so potrdili bolezen Aujeszkega. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem pozvala k previdnosti, predvsem lastnike psov in lovce. Virusna bolezen, znana tudi kot lažna steklina, prihaja iz družine herpesvirusov. Prizadene predvsem centralni živčni sistem in dihala sesalcev. Za ljudi ni nevarna, je pa za pse in mačke smrtna. Zdravljenja ni, cepiva ni, smrtnost je stoodstotna.

Glavni vir okužbe so divji prašiči. Ti so edine živali, ki okužbo preživijo in predstavljajo naravni rezervoar virusa. Pri domačih prašičih je bila bolezen uspešno izkoreninjena, medtem ko med populacijo divjih prašičev še vedno kroži. Večina divjih prašičev bolezen preboli brez izrazitih kliničnih znakov. Za druge sesalce pa okužba praviloma predstavlja slepo ulico. Živali običajno poginejo v 24 do 72 urah po pojavu bolezenskih znakov, včasih tudi brez očitnih simptomov. Pri psih se lahko pojavijo slinjenje, nemir ali apatičnost, izrazita srbečica in praskanje, težave z dihanjem, bruhanje, krvava driska, mišični krči ter agresivno vedenje.

Za pse lahko že en stik pomeni usodne posledice.

Glavni vir okužbe so divji prašiči. FOTO: Oste Bakal

Najbolj ogroženi so lovski psi, ki pridejo v neposreden stik z divjimi prašiči. Okužba se najpogosteje zgodi ob zaužitju surovega mesa ali notranjih organov okuženega prašiča, lahko pa že ob grizenju ranjene ali odstreljene živali. Uprava zato lovcem svetuje, naj preprečujejo stik psov z ranjenimi in uplenjenimi divjimi prašiči. Pes naj divjad izsledi in jo goni, po uplenitvi pa naj se ji ne približuje. Tudi Lovska družina Mokrc odsvetuje vodenje psov na območju njihovega lovišča.

Previdnost velja tudi za sprehajalce. Pse je priporočljivo imeti na povodcu, da se prepreči stik z divjimi prašiči ali morebitnimi ostanki poginulih živali v naravi. Ob tem veterinarska uprava poudarja pomen doslednega izvajanja biovarnostnih ukrepov, s katerimi lovci in rejci preprečujejo prenos virusa z divjih na domače prašiče in druge gojene živali.