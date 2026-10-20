Pozor, če ste kupili mleto meso! Odkrili nevarno bakterijo, ki lahko povzroči hude zdravstvene težave (FOTO)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala mleto mešano meso slovenskega proizvajalca Mesarstvo Oblak in distributerja Eurospin Eko. V okviru uradnega nadzora je bil odvzet vzorec mletega mešanega mesa, v katerem so ugotovili prisotnost bakterije Escherchia coli z verotoksičnimi lastnostmi.

Odpoklic mletega mešanega mesa blagovne znamke Sončna dolina. FOTO: Sta

Bakterija sodi v skupino bakterij, ki lahko povzročijo hemoragični kolitis in hemolitični uremični sindrom. Pri temperaturi, višji od pasterilizacije (v notranjosti izdelka), ki jo predvideva običajen postopek priprave tega živila, bakterije propadejo. Uživanje nezadostno termično obdelanega živila, zaradi prisotnosti VTEC/STEC, predstavlja tveganje za zdravje. Blagovna znamka je Sončna dolina, številka lot je 2784608, rok uporabe pa 16. 10. 2026. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupce prosi, da naj izdelek zavržejo, če so izdelek zamrznili.