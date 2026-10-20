Pozor, če ste kupili mleto meso! Odkrili nevarno bakterijo, ki lahko povzroči hude zdravstvene težave (FOTO)

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Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala mleto mešano meso slovenskega proizvajalca Mesarstvo Oblak in distributerja Eurospin Eko. V okviru uradnega nadzora je bil odvzet vzorec mletega mešanega mesa, v katerem so ugotovili prisotnost bakterije Escherchia coli z verotoksičnimi lastnostmi.
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