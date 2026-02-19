Pozor! Če ste kupili to meso, ga ne uživajte

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila preko sistema RASFF obveščena, da se je tudi na prodajnih policah slovenskih trgovin znašlo sporno meso iz Madžarske. Proizvajalec odpoklicanih izdelkov je podjetje Kometa 99 iz Madžarske, prašiči pa so bili vzrejeni na Hrvaškem. Distributerji so bili Eurospin EKO d.o.o., SPAR Slovenija d.o.o. in JAGROS d.o.o. Meso odpoklicujejo zato, ker so analize pokazale presežene mejne vrednosti perfluoroheksansulfonske kisline (PFHxS) in perfluorooktansufonske kisline (PFOS). Obe snovi sodita med kemična onesnaževala, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Vsem spornim proizvodom je rok trajanja že potekel, v primeru, da ste jih ob nakupu zamrznili, pa jih nemudoma zavrzite in jih ne uživajte. Za vnaprej pa je strah odveč, iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so namreč sporočili, da sporno meso ni več na trgu. Celoten seznam oporečnega mesa najdete v spodnji tabeli.

Seznam oporečnih izdelkov FOTO: Gov.si