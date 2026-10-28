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ODPOKLIC

Pozor, če ste kupovali v Hoferju! V priljubljeni šunki odkrili nevarno bakterijo, nikar je ne jejte

Nov odpoklic živila v Sloveniji!
Hofer je iz prodaje odpoklical živilo Toast šunka, 200g proizvajalca Celjske mesnine.  FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin/Leon Vidic

Hofer je iz prodaje odpoklical živilo Toast šunka, 200g proizvajalca Celjske mesnine.  FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin/Leon Vidic

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes). FOTO: Leon Vidic

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes). FOTO: Leon Vidic

Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin

Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin

Hofer je iz prodaje odpoklical živilo Toast šunka, 200g proizvajalca Celjske mesnine.  FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin/Leon Vidic
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes). FOTO: Leon Vidic
Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin
M. U.
 28. 10. 2026 | 20:58
 28. 10. 2026 | 21:01
2:48
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Nov odpoklic živila v Sloveniji! Tokrat je pod drobnogledom pristala toast šunka slovenskega proizvajalca Celjske mesnine, ki so jo prodajali v trgovinah Hofer. V izdelku so odkrili bakterijo listerijo, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave.

Kupce pozivajo, naj preverijo svoje hladilnike

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je trgovsko podjetje Hofer obvestilo o odpoklicu živila zaradi prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes. Gre za toast šunko, narezek v 200-gramskem pakiranju, proizvajalca Celjske mesnine. Izdelek so prodajali v trgovinah Hofer, razlog za odpoklic pa je mikrobiološko tveganje.

Preverite, ali imate doma to šunko

Odpoklic se nanaša na naslednji izdelek:

Ime izdelka: Toast šunka, narezek

Pakiranje: 200 gramov

Proizvajalec: Celjske mesnine, d. o. o.

Distributer: Hofer trgovina, d. o. o.

Serija oziroma LOT: 1627800

Rok uporabnosti: 3. november 2026

Razlog odpoklica: prisotnost bakterije Listeria monocytogenes

Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin
Odpoklicana je Toast šunka, narezek, neto količina 200 gramov. FOTO: Uprava Za Varno Hrano, Veterinarstvo In Varstvo Rastlin

Pristojni potrošnikom svetujejo, naj izdelka ne zaužijejo. Če ga imajo doma, naj ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.

Zakaj je listerija tako nevarna?

Listerija je bakterija, ki lahko povzroči okužbo, imenovano listerioza. Pri zdravih ljudeh lahko povzroči prebavne težave, vročino in bolečine v mišicah, pri nekaterih pa okužba poteka tudi brez izrazitih simptomov.

Posebej nevarna je za nosečnice, novorojenčke, starejše ljudi in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Pri njih lahko povzroči tudi resne zaplete.

Posebnost listerije je, da se lahko razmnožuje tudi pri temperaturah v hladilniku, zato ustrezno hlajenje samo po sebi ne zagotavlja varnosti okuženega živila. Če ste odpoklicano šunko že zaužili in se pri vas pojavijo zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom, zlasti če spadate v katero od ranljivih skupin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes). FOTO: Leon Vidic
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je Hofer trgovina d.o.o. obvestil o izvajanju odpoklica živila zaradi ugotovljene prisotnosti bakterije listerije (Listeria monocytogenes). FOTO: Leon Vidic

V zadnjih dneh že več umikov živil

Odpoklic šunke prihaja po več nedavnih obvestilih o umiku različnih vrst toasta iz slovenskih trgovin, med drugim Hoferja, Mercatorja, Tuša, Spara in Lidla. Pri teh izdelkih je bil razlog drugačen: morebitna prisotnost plesni v posameznih pakiranjih.

 

 

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