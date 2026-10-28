Pozor, če ste kupovali v Hoferju! V priljubljeni šunki odkrili nevarno bakterijo, nikar je ne jejte

Nov odpoklic živila v Sloveniji! Tokrat je pod drobnogledom pristala toast šunka slovenskega proizvajalca Celjske mesnine, ki so jo prodajali v trgovinah Hofer. V izdelku so odkrili bakterijo listerijo, ki lahko povzroči resne zdravstvene težave.
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da jo je trgovsko podjetje Hofer obvestilo o odpoklicu živila zaradi prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes. Gre za toast šunko, narezek v 200-gramskem pakiranju, proizvajalca Celjske mesnine. Izdelek so prodajali v trgovinah Hofer, razlog za odpoklic pa je mikrobiološko tveganje.
Odpoklic se nanaša na naslednji izdelek:
Ime izdelka: Toast šunka, narezek
Pakiranje: 200 gramov
Proizvajalec: Celjske mesnine, d. o. o.
Distributer: Hofer trgovina, d. o. o.
Serija oziroma LOT: 1627800
Rok uporabnosti: 3. november 2026
Razlog odpoklica: prisotnost bakterije Listeria monocytogenes
Pristojni potrošnikom svetujejo, naj izdelka ne zaužijejo. Če ga imajo doma, naj ga vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.
Listerija je bakterija, ki lahko povzroči okužbo, imenovano listerioza. Pri zdravih ljudeh lahko povzroči prebavne težave, vročino in bolečine v mišicah, pri nekaterih pa okužba poteka tudi brez izrazitih simptomov.
Posebej nevarna je za nosečnice, novorojenčke, starejše ljudi in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Pri njih lahko povzroči tudi resne zaplete.
Posebnost listerije je, da se lahko razmnožuje tudi pri temperaturah v hladilniku, zato ustrezno hlajenje samo po sebi ne zagotavlja varnosti okuženega živila. Če ste odpoklicano šunko že zaužili in se pri vas pojavijo zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom, zlasti če spadate v katero od ranljivih skupin.
Odpoklic šunke prihaja po več nedavnih obvestilih o umiku različnih vrst toasta iz slovenskih trgovin, med drugim Hoferja, Mercatorja, Tuša, Spara in Lidla. Pri teh izdelkih je bil razlog drugačen: morebitna prisotnost plesni v posameznih pakiranjih.