Pozor, danes v enem delu Slovenije lahko pride do zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je zaradi napovedanih padavin danes in v četrtek povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju zahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države, so sporočili.

Po tednu večinoma suhega jesenskega vremena so padavine ponoči zajele zahod države in se postopoma širile proti notranjosti. Po napovedih Agencije RS za okolje se bo popoldne dež od zahoda širil proti vzhodu, možne so tudi posamezne nevihte. Ob morju bo pihal jugo. V petek bo sprva oblačno in deževno. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo trgala. Burja na Primorskem bo oslabela.

V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V gorah bo snežilo do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Na Primorskem bo znova zapihala burja.