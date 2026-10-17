Pozor, danes v Ljubljani močno otežen promet, te ceste bodo povsem zaprte

Slovenska prestolnica bo danes gostila prvi tekmovalni del 30. NLB ljubljanskega maratona, ko bo promet urejen po posebnem načrtu. Organizatorji sicer svetujejo, da se v mesto pripeljete z javnim prevozom, za tekače bodo mestni avtobusi in vlaki Slovenskih železnic na voljo brezplačno.

V središču mesta in okolica bodo dopoldne teki otrok in mladine, preden se bo ob 16.30 začel tekmovalni tek na 10 km. Trasa proge po ulicah v središču mesta in v njegovi okolici je ravninska. Start teka na 10 km bo na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu. Promet bo moten v ožjem središču, kjer so ponekod že od četrtka popolne zapore, Mirju in Vrhovcih do Kosez. Proga je nato speljana okrog Celovške ceste proti centru in pred njim nazaj do Ježice ter prek Bežigrada do cilja. Prehodi čez progo bodo možni na označenih mestih, varnostniki bodo omogočali varen prehod tako pešcem kot voznikom. Treba bo počakati samo na prehod večje množice tekačev, a ne več kot 20 minut, zagotavljajo organizatorji.

Ker bo imela prednost varnost tekačev, tiste, ki imajo na dan tekmovanj nujne poti, naprošajo, naj že dan pred tekmo vozila prestavijo na »varno stran«, torej izven območij zapor, da jih bodo potem lahko uporabili po lastnih željah. A bo plačilo na javnih mestih ostalo nespremenjeno.

Od 7. do 19. ure in v nedeljo od 6.30 do predvidoma 16. ure bo popolnoma zaprta garažna hiša na Kongresnem trgu. V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

Zapore cest, sobota 17. oktober:

6:00-20.00 Slovenska cesta 1 med Gosposvetsko in Tivolsko

16.15-18.30 Dunajska cesta 1 med Tivolsko in Bežigrad

16.15-17.00 Linhartova cesta 1-2 med Dunajsko cesto in Topniško ulico

16.15-17.15 Linhartova cesta 1-2 med Topniško ulico in Štajersko cesto

16.20-17.20 Štajerska cesta 2-3 med Linhartovo in Kranjčevo ulico

16.20-17.20 Štajerska cesta 3 med Kranjčevo ulico in Božičevo ulico

16.25-17.30 Božičeva, Baragova 3-4 med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto

16.25-17.40 Dunajska cesta 4-5 med Baragovo in Bevkovo cesto

16.25-17.50 Bevkova cesta 5-6 med Dunajsko cesto in Slovenčevo ulico

16.25-18.00 Slovenčeva ulica 5-6 med Bevkovo cesto in Triglavsko ulico

16.25-18.10 Podmilščakova ulica 6-7 med Triglavsko ulico in Samovo ulico

16.25-18.20 Parmova ulica 7-8 med Samovo ulico in Bežigrad

16.25-18.30 Bežigrad 8 med Parmovo ulico in Dunajsko cesto

16.25-18.40 Dunajska cesta 8-9 med Bežigrad in Tivolsko cesto

16.25-24.00 Slovenska cesta 9-10 med Gosposvetsko in Aškerčevo