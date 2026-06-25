Pozor! Dolenjska avtocesta je zaprta, razlog pa policijska intervencija

Na dolenjski avtocesti je prišlo do težav v prometu. Prometno informacijski center za državne ceste namreč poroča, da je avtocesta zaprta na razcepu Malence - Šmarje Sap, med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu. Razlog za zaporo je policijska intervencija.

Vozniki, ki so se nameravali voziti po tem delu avtoceste, morajo spremeniti svojo pot, da bi se izognili morebitnim zastojem. Gre za enega pomembnejših avtocestnih odsekov iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu. Obvoz je možen po regionalni cesti prek Škofljice, so zapisali na prometno informacijskem centru.

Za zdaj ni informacij, za kakšno intervencijo gre. Voznikom svetujemo previdnost, spremljanje prometnih informacij in upoštevanje navodil pristojnih služb. Prav tako naj se na pot odpravijo z nekaj več potrpežljivosti, saj se lahko promet na obvoznih cestah zgosti.