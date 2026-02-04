Pozor! Kdor ima tri neplačane globe, mu lahko Furs zarubi socialno pomoč

Na Finančni upravi RS (Furs) opozarjajo, da je v evidencah trenutno več kot 8500 kršiteljev, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj dve neplačani globi. Če prejmejo še en predlog za izterjavo, bodo izpolnjeni pogoji, ki po Šutarjevem zakonu dovoljujejo tudi izdajo sklepa o izvršbi na denarno socialno pomoč. Pozivajo, da naj dolžniki globe poravnajo. Furs je na spletni strani pozval k spoštovanju predpisov in plačilu neplačanih glob, s čimer se lahko dolžniki izognejo dodatnim stroškom. Spomnili so dodali, da lahko dolžniki zaprosijo tudi za obročno plačilo. »Ob tem navajamo, da če dolžnik ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki in se začne postopek davčne izvršbe,« so še zapisali.

Danes so na spletni strani dopolnili še podatke o skupnih izdanih izvršbah za mesec januar. Teh so od 8. do 29. januarja letos izdali 1117 dolžnikom, skupni znesek pa znaša 577.164,70 evra. Do 29. januarja so na Fursu prejeli 134.686 evrov plačil po 721 izdanih sklepih. Furs je po novem letu namreč na podlagi Šutarjevega zakona začel izdajati sklepe o izvršbi dolžnikom, ki imajo v zadnjih dveh letih vsaj tri neplačane prekrškovne terjatve. Pri tem so izvršbe posegle tudi na denarno socialno pomoč, kar dovoljuje zakon, zaradi česar so centre za socialno delo (CSD) opozorili, da je ukrep številne potisnil v stisko.

Na Fursu vztrajajo, da imajo zakonsko podlago

Na Fursu vztrajajo, da imajo zakonsko podlago za takšne izvršbe in da jim pred njihovo izvedbo ni treba obveščati CSD, ki bi presodili, ali se takšna izvršba zaradi socialnega položaja dolžnika lahko izvede. Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani ter Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije sta v skupnem odzivu izrazila zaskrbljenost nad takšnimi izvršbami, posebej ko se z njimi zaseže celotno denarno socialno pomoč. Spremembe, ki jih je uvedel Šutarjev zakon označujejo »za eno najhujših oblik spodkopavanja socialne države, saj spreminja ravno njeno največjo pridobitev, to je pravico do dostojnega preživetja in avtonomijo pri razpolaganju z denarjem«.

Na skupnem sestanku, ki je pri premierju Robertu Golobu potekal konec januarja, so se predstavniki ministrstva za delo, Fursa in centrov za socialno delo sicer dogovorili, da bodo v informacijskem sistemu CSD posebej označevali transferje, ki se nakazujejo gospodinjstvom, z namenom, da neplačane terjatve ne bodo bremenile celotnega gospodinjstva, temveč le osebe, ki imajo neporavnane globe. Že takrat so se dogovorili tudi, da se prejemnike denarnih socialnih pomoči obvesti, da imajo možnost dogovora za obročno plačevanje neporavnanih glob, s čimer bi preprečili, da jim denarne socialne pomoči na mesečni ravni ne bi odvzeli v celoti.

Finančno upravo RS smo prosili za komentar glede zaskrbljenosti Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani ter Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije, da izvršbe včasih zasežejo celo denarno socialno pomoč. Takoj ko dobimo odgovor, vam ga posredujemo.