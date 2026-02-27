  • Delo d.o.o.
OBVOZ PO REGIONALNI CESTI

Na primorki zagorelo vozilo, avtocesto so takoj zaprli

Primorska avtocesta je bila med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta, zdaj je ponovno odprta.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 27. 2. 2026 | 18:26
 27. 2. 2026 | 18:44
0:57
Prometno informacijski center za državne ceste je zvečer na svoji spletni strani sporočil, da je primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi gorečega vozila zaprta in da nastaja zastoj. Avtocesta je zdaj ponovno odprta, ostaja pa zaprt vozni pas. Zaradi zaprtja voznega pasu nastaja zastoj. 

Po poročanju prometno informacijskega centra je zaradi okvare vozila oviran tudi promet na podravski avtocesti, natančneje med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma in Razdrto in Postojna proti Ljubljani, zaradi del. Regionalna cesta Senožeče - Divača pa je zaprta zaradi prevrnjenega tovornega vozila pri Senožečah, še poroča informacijski center.

 

