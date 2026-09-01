Pozor, na šolske poti se vrača na tisoče otrok

V šolske klopi se z novim šolskim letom danes vrača na tisoče otrok in mladostnikov. Policija bo predvsem prvi teden pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih ter izvajala poostren nadzor v okolici šol. Policisti bodo opravljali meritve hitrosti, nadzirali pravilno ustavljanje in parkiranje ter preverjali uporabo varnostnega pasu. Posebno pozornost bodo namenili tudi stanju enoslednih vozil, s katerimi se vozijo otroci, in preverjali tehnično brezhibnost vozil, s katerimi izvajajo organizirane prevoze otrok.

Kakor poudarjajo pri agenciji za varnost prometa (AVP), ki tudi letos izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra, njen namen pa je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu, so najmlajši udeleženci v prometu slabše vidni, pozneje zaznajo vozila​, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok.

Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki morajo zato predvideti njihovo ravnanje, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter prilagoditi hitrost razmeram: ob otroku ob cesti morajo vedno zmanjšati hitrost in biti pripravljeni na ustavitev.

Policija bo predvsem v prvem tednu pouka umirjala promet na izpostavljenih mestih in izvajala poostrene nadzore v okolici šol. Fotografija je arhivska FOTO: Voranc Vogel

Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo pri AVP slovenskim občinam razdelili več kot 18.200 kresničk, v prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na nevarnejših odsekih ter opozarjali voznike na previdnejšo vožnjo. Nekateri bodo spremljali otroke tudi na avtobusih, jih učili o pravilnem ravnanju in opozarjali na uporabo varnostnega pasu, kjer je ta na voljo.

V preventivnih akcijah sodeluje tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je začela že 11. kampanjo Še 365 dni!, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avto-moto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok v prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Kakor poudarjajo pri AMZS, lahko k večji prometni varnosti s svojim ravnanjem prispeva vsak, pri čemer sta ključna predvsem strpnost in medsebojno spoštovanje vseh udeležencev v prometu.

Začetek šolskega leta je čas, ko morajo biti vozniki na otroke na cestah še posebej pozorni, vendar to ne sme trajati le prvih nekaj septembrskih dni. Otroci se z začetkom šolskega leta znova vključujejo tudi v različne popoldanske dejavnosti, zato morajo biti vozniki nanje pozorni ves čas. Pri AMZS opozarjajo na vidnost pešcev, kolesarjev, uporabnikov skirojev ter drugih oblik mikromobilnosti. Svetla in odsevna oblačila ter odsevniki lahko pomembno prispevajo k temu, da jih vozniki pravočasno opazijo.

Varne šolske poti V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije so pri AVP razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk šolam, članom občinskih svetov za preventivo ter občinam.

Pri prometnem vedenju so otrokom najpomembnejši zgled odrasli, predvsem starši. Otroka je treba pred začetkom samostojne poti večkrat spremljati in z njim izbrati najvarnejšo pot, ki ni nujno najkrajša. Pri tem je pomembno, kakšen zgled so jim starši. Če med vožnjo uporabljajo telefon, nepravilno prečkajo cesto ali ustavljajo avtomobil na pločniku oziroma tik ob prehodu za pešce, otrokom težko razložijo, kako naj se vedejo v prometu.

Oglasilo se je tudi ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, ki je pozvalo občine, naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu si želijo, da bi bila njihova pot v šolo čim bolj varna, javni potniški promet bi tudi v prometno najbolj obremenjenih prvih septembrskih dneh potekal čim bolj nemoteno. Poziv se nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi katerih nastajajo zapore, zožitve vozišč ali povečano gibanje delovnih strojev.

Skrb za varne šolske poti se 1. septembra ne konča, ampak se mora nadaljevati vsak dan v letu. Zatorej: slušalke iz ušes, telefon iz rok, oči na peclje in pamet v roke!