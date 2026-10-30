Na štajerski avtocesti promet popolnoma obstal zaradi prometne nesreče (FOTO)

Prometno informacijski center za državne ceste je na spletni strani poročal, da je štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče med priključkoma Blagovica in Trojane proti Mariboru zaprta. Kasneje je sporočil, da je ponovno odprta. V času zapore je nastal daljši zastoj, zamude je bilo eno uro. V času zapore je bil obvoz možen po regionalni cesti Blagovica - Trojane, skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.

Ni pa bil to edini zastoj na cestah po Sloveniji danes popoldne. Prometno informacijski center še vedno poroča, da je zaradi popoldanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoj je na regionalni cesti Lukovica - Kompolje - Blagovica - Trojane. Pred tem pa je bil tudi na štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica proti Šentilju.