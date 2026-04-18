Na udaru prevare z izmišljenimi nesrečami, goljufi se izdajajo za sorodnike

Raznorazni goljufi ves čas izumljajo nove načine, na katere vas lahko ogoljufajo, sporočajo policisti. Čeprav zadnja primera z območja Policijske uprave Koper nista nekaj novega, pa v Sloveniji o tovrstnih goljufijah nismo veliko poročali. Kot pojasnjujejo policisti, sta namreč dva storilca z zavajanjem po telefonu od občanov skušala dobiti denar, v enem od primerov pa je prevara tudi uspela. V ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji, Kanadi in številnih evropskih državah jo poznajo kot »grandparent scam« (torej prevara starega starša). Prevaranti ciljajo starejše, se predstavljajo kot vnuki ali otroci ali nekdo, ki je z njimi povezan, in izsiljujejo denar z izmišljenimi nesrečami ali zdravstvenimi težavami.

Vztrajnost

Kot smo izvedeli, bi bila v prvem primeru žrtev goljufov skoraj starejša občanka, ki so ji po telefonu rekli, da je njena hči v bolnišnici in potrebuje denar. Ženska je poklicala vnuka, ki je prevaro na srečo še pravočasno preprečil. Več sreče je imel drugi goljuf. Kot pojasnjujejo policisti, je neznani moški poklical starejšo občanko in ji lažno predstavil, da je njen bližnji sorodnik udeležen v prometni nesreči in da nujno potrebuje denar za operacijo v bolnišnici. »Klicatelj je z oškodovanko vztrajno govoril dlje časa in jo s tem zadrževal na telefonski liniji, da ne bi mogla preveriti resničnosti informacij. Medtem je na njen dom prišla neznana ženska, ki ji je oškodovanka – v prepričanju, da pomaga sorodniku – izročila večjo vsoto gotovine,« so opisali prevaro.

Žrtve so večinoma starejši (simbolična fotografija). FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

V tovrstnih primerih gre za organizirano obliko goljufije, pri kateri običajno sodeluje več oseb. Kot je bilo v tem primeru, ena oseba tako pokliče žrtev in pri njej ustvarja občutek nujnosti oziroma panike, druga oseba pa pride po denar na dom. Za tovrstne prevare je značilno, da klicatelj govori o nesreči ali nujni operaciji bližnjega, zahteva takojšnje izročilo denarja. Žrtev goljuf skuša zadržati na telefonski liniji in napove, da bo nekdo prišel po denar na dom.

»Policisti občane pozivamo k previdnosti. Svetujemo vam, da ne izročate denarja neznanim osebam, prekinete klic in sami pokličete sorodnika ali druge zaupanja vredne osebe, o dogodku pa takoj obvestite policijo na 113,« so pojasnili policisti. In ker so žrtve torej največkrat starejši, jih opozorite na tovrstne prevare. »Ob sumljivih klicih vedno preverite resničnost informacij, preden sprejmete kakršno koli odločitev,« so sklenili.