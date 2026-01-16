Arso opozarja na slab zrak in omejitev aktivnosti zunaj: predvsem v tem predelu Slovenije

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je sporočila, da danes in v naslednjih dneh pričakujemo povišane ravni trdnih delcev PM10 v zraku, predvsem v vzhodnih in notranjih predelih Slovenije, kjer se ob ugodnih vremenskih razmerah onesnažen zrak zadržuje blizu tal in se ne razredčuje. V nekaterih krajih lahko pride do preseganja mejne dnevne vrednosti delcev PM10, kar pomeni, da bo kakovost zraka slabša od dopustne. ARSO poziva k rednemu spremljanju izmerjenih urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zraka in prilagoditvi aktivnosti v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Delci PM10 so drobni trdni in tekoči delci v zraku, z velikostjo do 10 mikrometrov, ki jih človek lahko vdihne vse do spodnjih delov dihal. Takšni delci nastajajo iz različnih virov, med katere sodijo izpusti iz prometa, industrijski procesi, in predvsem pri kurjenju biomase v gospodinjstvih. Pozimi se ti delci še bolj kopičijo in povzročajo akutno poslabšanje kakovosti zraka. Znanstvene ocene kažejo, da drobni delci v zraku resno obremenjujejo dihala in srčno-žilni sistem, še posebej pri bolj občutljivih skupinah prebivalstva. Epidemiološke analize dokazujejo, da ima izpostavljenost delcem povezan vpliv na povečano tveganje za poslabšanje astme in kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni in povečuje pogostnost srčnih in dihalnih zapletov.

Po napovedih meteorologov bo vreme ob koncu tedna pretežno oblačno. V nižinah in kotlinah bo pogosto prisotna nizka oblačnost ali megla, ponekod se bo zadrževala večji del dneva. Vetrov bo malo ali pa bodo zelo šibki, padavin ni pričakovati. Takšne razmere ne omogočajo učinkovitega mešanja zraka, zato se onesnaženje z delci lahko zadržuje blizu tal, zlasti v vzhodni in notranji Sloveniji.

Dnevne ravni onesnaževal FOTO: Posnetek zaslona ARSO

Kaj to pomeni za zdravje in kako reagirati?

Uradna priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarjajo, da je treba zdravje zaščititi predvsem pri ranljivih skupinah prebivalstva, kot so dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni bolniki ter osebe s sladkorno boleznijo. Upoštevati je treba, da so tudi zmerne povišane ravni delcev lahko škodljive, še preden uradno presežejo mejne vrednosti. Priporočila za prebivalce vključujejo spremljanje kakovosti zraka in napovedi Agencije za okolje, prilagoditev dnevnih dejavnosti glede na stanje zraka, omejitev napornejših aktivnosti na prostem v času, ko so ravni delcev najvišje, ter izogibanje bližini prometno obremenjenih področij. V notranjih prostorih je priporočljivo učinkovito prezračevanje v času, ko so zunanje koncentracije nižje, uporaba učinkovitih filtrov za delce v prezračevalnih sistemih ter izogibanje kajenju in prižiganju sveč, ki dodatno slabšajo notranjo kakovost zraka. Pri kroničnih boleznih je še posebej pomembno redno jemanje predpisane terapije in hitra reakcija na simptome.

V začetku prihodnjega tedna večjih vremenskih sprememb ni pričakovati. Nadaljevalo se bo razmeroma suho vreme, jutra bodo hladna, po nižinah se bo še naprej pojavljala megla. Brez izrazitejšega vetra ali padavin ni pričakovati hitrega izboljšanja razmer za kakovost zraka, zato bodo povišane ravni delcev lahko vztrajale, dokler se vremenski vzorec ne spremeni.

Povprečne urne ravni onesnaževal. FOTO: Posnetek zaslona ARSO

Kakšne razmere lahko pričakujemo?

Meteorološke in okoljske napovedi kažejo, da se bodo povišane ravni delcev v zraku nadaljevale v prihodnjih dneh, dokler se ne spremenijo vremenske razmere, ki trenutno ovirajo razprševanje onesnaženega zraka. Ta napoved pomeni, da zaenkrat ni pričakovati hitrega izboljšanja kakovosti zraka in da je treba obstoječe stanje jemati resno kot zdravstveno opozorilo, ne le kot okoljsko statistiko. V zadnjih letih stalno spremljanje kaže, da je Slovenija med državami EU z izpostavljenostjo PM10, ki presega priporočene meje, in da je velik delež otrok še vedno izpostavljen zraku z nadpovprečnimi koncentracijami teh delcev. To ni le trenutni problem vremena, ampak tudi dolgoletni izziv kakovosti zraka, ki zahteva sistemske rešitve zmanjšanja emisij ter boljše načrtovanje ogrevalnih in prometnih praks.