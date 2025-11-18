Pozor! Ne delujejo spletne strani Slovenskih železnic, X, ChatGPT, ...

Več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X, se sooča s težavami v delovanju. Razlog so težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer napake že odpravljajo, poroča več britanskih medijev, med njimi BBC in Independant.

»Cloudflare se sooča s težavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve,« so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in že pripravljajo popravek.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi in ne od botov.

Težave tudi v Sloveniji

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare. Poleg omrežja X uporabniki poročajo tudi o težavah z dostopnostjo orodja ChatGPT in Canve.

Zaradi tehničnih težav strežnikov pri ponudniku Cloudfare prihaja tudi do težav v delovanju spletne strani Slovenskih železnic (SŽ), tudi spletna trgovina SŽ in aplikacija Grem z vlakom sta prizadeti zaradi omenjenega izpada. Vzdrževalci so obveščeni ter iščejo rešitve, so sporočili s SŽ.

Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se sooča tudi spletna stran Slovenske tiskovne agencije (STA). Tehnična ekipa STA napako že odpravlja, uporabnike pa so za pomoč v vmesnem času usmerili na njihov tehnični oddelek.