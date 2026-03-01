Pozor, nove nevarne droge: zaznani nevarni THC vejpi in izjemno močna ekstazi tabletka

Združenje DrogArt je na družbenih omrežjih objavilo pomembno javno opozorilo. V okviru rednega spremljanja in testiranja psihoaktivnih substanc so namreč zaznali pojav več izjemno tveganih vzorcev, ki lahko resno ogrozijo zdravje uporabnikov.

Elektronske cigarete z dodatki sintetičnih kanabinoidov predstavljajo povečano tveganje za nepredvidljive zdravstvene zaplete. FOTO: Drogart

Na ljubljanskem trgu so se pojavili tako imenovani THC vejpi oziroma elektronske cigarete, ki poleg pričakovanih učinkovin vsebujejo tudi dodane polsintetične in sintetične kanabinoide.

Prisotnost teh snovi predstavlja visoko tveganje za uporabnike, saj je njihovo delovanje bistveno manj predvidljivo kot pri naravnih kanabinoidih. Uporabniki pogosto ne vedo, kakšno kemično mešanico vnašajo v telo, posledice pa so lahko hitre in resne. Med najpogosteje opisanimi odzivi na sintetične kanabinoide so hudi napadi panike, paranoja, bruhanje in izguba zavesti. Ker so te spojine ustvarjene v laboratorijih, lahko na organizem delujejo bistveno bolj intenzivno in nepredvidljivo.

Ekstazi Pringles tabletka vsebuje kar 235 miligramov MDMA

Dodatno skrb vzbuja odkritje ekstazi tabletke z motivom znane blagovne znamke Pringles, ki vsebuje izjemno visoko količino MDMA - kar 235 miligramov. Takšen odmerek močno presega običajne ravni in lahko predstavlja resno nevarnost za zdravje. Že zaužitje polovice tablete lahko pri posamezniku povzroči hude zaplete, vključno z nevarnim pregrevanjem telesa in obremenitvijo srčno-žilnega sistema.

Ekstazi tabletka z izjemno visoko vsebnostjo MDMA lahko že v manjšem odmerku povzroči resne zdravstvene posledice. FOTO: Drogart

Ob tem so bili analizirani tudi vzorci kokaina, v katerih je bila zaznana prisotnost levamisola. Gre za snov, ki se sicer uporablja v veterinarski medicini, pri ljudeh pa lahko povzroči resne neželene učinke, med drugim oslabitev imunskega sistema. V Združenju DrogArt ob tem poudarjajo, da je namen tovrstnih opozoril zmanjševanje tveganj in preprečevanje najhujših zdravstvenih posledic.