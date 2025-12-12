Pozor, odpoklic! Če imate doma to suho sadje, ga ne uživajte

Galerija
Lidl Slovenija obvešča o odpoklicu izdelka Suhe fige, 250g, Alesto, proizvajalca Eurofood. Izdelek iz prodaje odstranjujejo, saj je bila ugotovljena presežena vrednost mikotoksinov.
Serijska oznaka izdelka je 090072288-11-100, rok uporabe pa je 15. 5. 2026.
Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. Kupnina jim bo povrnjena tudi brez predložitve računa. Lidl Slovenija kupce poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.