Pozor, odpoklic! Če imate doma to suho sadje, ga ne uživajte

Lidl Slovenija obvešča o odpoklicu izdelka Suhe fige, 250g, Alesto, proizvajalca Eurofood. Izdelek iz prodaje odstranjujejo, saj je bila ugotovljena presežena vrednost mikotoksinov.

Serijska oznaka izdelka je 090072288-11-100, rok uporabe pa je 15. 5. 2026.

Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo v katerokoli izmed Lidlovih trgovin. Kupnina jim bo povrnjena tudi brez predložitve računa. Lidl Slovenija kupce poziva, da zaradi možnega tveganja za zdravje izdelka ne uživajo.