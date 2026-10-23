Pozor, odpoklic čokolade! Vsebuje nenavedeni alergen, posledice so lahko usodne

Dobavitelj Rausch Die Schokoladenfabrik GmbH in Lidl Slovenija obveščata o odpoklicu izdelka Temna čokolada 70 odstotkov, 125 gramov, ker je bila v izdelku zaznana prisotnost arašidov, ki ni označena na embalaži. Kupce, občutljive na arašide, pozivajo, da izdelka zaradi možnega tveganja za zdravje ne uživajo.

Serijska oznaka izdelka je L233249A2, rok uporabe pa 4. april 2028. Omenjeni izdelek, se je prodajal pri podjetju Lidl Slovenija. V odpoklic je zajet izključno izdelek, z zgoraj navedenimi specifikacijami. Ostali izdelki niso predmet odpoklica. Izdelek je možno vrniti v katerokoli Lidlovo trgovino. Kupnina bo povrnjena tudi brez predložitve računa.