Pozor, odpoklicali več igrač, otroci se lahko zadušijo ali poškodujejo! (FOTO)

Spletni trgovec Temu je iz prodaje odpoklical več izdelkov za otroke, ki so bili v prodaji preko njihove spletne tržnice. Izdelki vsebujejo majhne dele, ki se lahko zlahka ločijo od preostale igrače, zato jih lahko majhni otroci dajo v usta in se z njimi zadušijo, so sporočili iz Zdravstvenega inšpektorata RS.

Odpoklicani izdelki so plastične igrače (SR/01760/26, SR/01764/26, SR/01765/26 in SR/01767/26), izobraževalna igrača-pripomoček za učenje (SR/01758/26), magnet za hladilnik (SR/01759/26), tekstilne igrače (SR/01761/26), lesene igrače (SR/01762/26), raztegljive igrače (SR/01763/26), nalepke, ki svetijo v temi (SR/01766/26), darilni set figuric in napisov (SR/01768/26) ter darilni set figuric (SR/01769/26). Podjetje kupce prosi, da izdelkov ne uporabljajo.

Odpoklicani izdelki iz spletne tržnice Temu FOTO: Gov.si

Tudi odpoklic igrače iz spletne tržnice Wish

Upravljavec spletne tržnice Wish je iz prodaje odpoklical igračo ventilator na baterije s svetlobnimi in zvočnimi učinki. Baterije se lahko pregrejejo in povzročijo opekline. Lahka dostopnost baterij pa omogoča, da jih otrok lahko da v usta, kar lahko poškoduje prebavila. Serijska oznaka izdelka je 182568 in G00-04, kodi pa 250719000018 in 250719000022. Podjetje Wish kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.