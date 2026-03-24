DO KONCA MAJA

Pozor, po Ljubljani se odpirajo 3 nova gradbišča, od srede naprej pričakujte kaos

V Ljubljani se začenjajo obsežnejša gradbena dela in zapore cest na območju gradnje Potniškega centra Ljubljana ter Tbilisijske in Barjanske ceste. Promet bo vzdolž Dunajske ceste med Trgom OF in Vilharjevo cesto močno oviran, zato v občini voznikom svetujejo izbiro alternativne poti ali uporabo javnega prometa.
Ljubljana bo od srede naprej ohromljena s tremi novimi gradbišči. FOTO: Mol

Ljubljana bo od srede naprej ohromljena s tremi novimi gradbišči. FOTO: Mol

Dela na Barjanski cesti. FOTO: Mol

Dela na Barjanski cesti. FOTO: Mol

Dela v okolici Trga Osvobodilne fronte. FOTO: Mol

Dela v okolici Trga Osvobodilne fronte. FOTO: Mol

Dela na Tbilisijski cesti. FOTO: Mol

Dela na Tbilisijski cesti. FOTO: Mol

Ljubljana bo od srede naprej ohromljena s tremi novimi gradbišči. FOTO: Mol
Dela na Barjanski cesti. FOTO: Mol
Dela v okolici Trga Osvobodilne fronte. FOTO: Mol
Dela na Tbilisijski cesti. FOTO: Mol
G. P./STA
 24. 3. 2026 | 18:04
 24. 3. 2026 | 18:04
Mestna občina Ljubljana v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem začenja gradnjo komunalne infrastrukture na območju potniškega centra. Pripravljalna dela se bodo v sredo začela v križišču med Dunajsko cesto in Trgom Osvobodilne fronte, obsežnejša pa bodo vzdolž Dunajske ceste do Vilharjeve ceste stekla 28. marca in bodo trajala do 30. maja, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik.

Križišče med Dunajsko cesto in Trgom Osvobodilne fronte

Prometni režim bodo na območju, kjer ob potniškem centru objekte gradijo tudi zasebni investitorji, prilagodili tako, da bo na Dunajski cesti desni vozni pas v smeri proti severu zaprt. Površine za pešce in kolesarsko stezo bodo na vzhodni strani zaprli in prestavili na drugo, na zahodno stran Dunajske ceste, kjer bodo vzpostavili dvosmerni kolesarski režim. Ob gradbišču bo zaprt tudi pločnik na Trgu OF ter vozna pasova v smeri zahod.

»Promet bo močno oviran, prometna pretočnost se bo močno zmanjšala. Zato vse prometne udeležence prosimo za upoštevanje prometne signalizacije, da izberejo alternativne obvozne poti ali uporabijo javni potniški promet,« je povedal sodelavec javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Žiga Leban. Kot je dodal, bodo na tem območju prilagodili tudi semaforski krmilni programi.

Dela v okolici Trga Osvobodilne fronte. FOTO: Mol
Dela v okolici Trga Osvobodilne fronte. FOTO: Mol

Barjanska cesta

Na Barjanski cesti, med nadvozom nad avtocesto oz. ljubljansko južno obvoznico in Cesto v Mestni log, se bodo dela začela 30. marca. »Prva skupina izvajalcev bo postavila popolno zaporo nadvoza nad avtocesto, vzporedno se bo izvajala gradnja krožišča na delu, kjer je priključek na avtocesto. Druga skupina bo dela začela pri mostu čez Mali Graben in jih nadaljevala proti severu,« je opisala Žitnik. Tam popolne zapore ne bo, ves čas bo potekal dvosmerni režim. Ker bo nadvoz nad avtocesto oz. nad južno ljubljansko obvoznico zaprt, bo v prvi fazi z dolenjske strani odprt izvoz center oz. na Barjansko cesto, zaprt pa bo izvoz s koprske strani. V obratni smeri bo odprt izvoz z Barjanske ceste proti Kopru, proti Dolenjski pa bo zaprt, je orisal Leban.

Dela na Barjanski cesti. FOTO: Mol
Dela na Barjanski cesti. FOTO: Mol

Tbilisijska cesta

Na Tbilisijski cesti se bodo dela začela 7. aprila. Tam bo popolna zapora odseka Tbilisijske ceste od mostu čez Gradaščico do Tomažičeve ulice oz. med Jamovo cesto in Gerbičevo ulico. Območje za pešce in kolesarje bodo ustrezno zavarovali. Tudi stanovalcem bodo zagotavljali začasne uvoze in jih bodo o delih sproti obveščali.

Žitnik je zagotovila, da skušajo v občini izvajalske roke čim bolj skrčiti ter da delavci delajo ves svetli del dneva in vse dni v tednu.

Dela na Tbilisijski cesti. FOTO: Mol
Dela na Tbilisijski cesti. FOTO: Mol

