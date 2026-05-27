Vijolični alarmi za točo že prižgani! Nevihtne celice nad tem delom Slovenije

Po podatkih Agencija Republike Slovenije za okolje danes Slovenijo čaka nestanovitno vremensko dogajanje z razvojem neviht, lokalno pa je povečana tudi nevarnost toče. Na območju severovzhodne Slovenije trenutno že nastajajo nevihte, med njimi tudi močnejše in se pomikajo v smeri proti jugovzhodu. Radarske odbojnosti nakazujejo na krajevne nalive in pojav toče. Ob prehodih neviht se bodo ponekod pojavljali tudi močnejši sunki vetra.

V naslednjih urah se bo nevihtna aktivnost povečala tudi drugod po Sloveniji. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Dopoldne in sredi dneva je bilo vreme še deloma sončno, predvsem v notranjosti države pa so se začeli razvijati kopasti oblaki. V popoldanskih urah so ponekod že nastale prve plohe in nevihte, ki jih spremljajo močni nalivi, sunki vetra in krajevno tudi toča. Nevihta je prišla iz sosednje Avstrije in je v Pomurju in na Štajerskem. Največ pozornosti je trenutno usmerjene v severovzhodni del države. Na Koroškem, v Podravju in Savinjski dolini obstaja ob štirinajsti uri velika verjetnost pojava toče, zato pristojni priporočajo spremljanje radarske slike padavin in vremenskih opozoril.

Meteorologi opozarjajo, da se lahko vremenske razmere hitro spreminjajo, zato svetujejo previdnost predvsem voznikom in vsem, ki se odpravljajo na prosto. Ob močnejših nevihtah lahko pride do zastajanja vode na cestah, zmanjšane vidljivosti ter poškodovanih pridelkov zaradi toče.

Verjetnost pojavljanja toče FOTO: Arso

Največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče je na območju Koroške, Podravja in Savinjske doline, kjer vremenoslovci opozarjajo na možnost močnejših nevihtnih celic.

Prebivalcem svetujejo, naj zaščitijo vozila, občutljive predmete in po možnosti omejijo gibanje na prostem v času najmočnejših neviht. Temperature bodo danes kljub nestanovitnosti še razmeroma visoke, ozračje pa ostaja dovolj nestabilno za nadaljnji razvoj neviht tudi v večernih urah.