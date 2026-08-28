Pozor, prihajajo nevihte, tudi toča! Za ta del Slovenije Arso že izdal opozorilo

Ponoči se bo preko Slovenije pomikala oslabljena višinska motnja. Največja verjetnost za krajevna neurja bo v severozahodni Sloveniji, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) za to območje od 22. ure izdala vremensko opozorilo oranžne stopnje. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, krajevno pa tudi toča, so navedli na Arsu.

Zahodneje od naših krajev, v pasu od Alp do Severnega morja, že nastajajo nevihte, v prihodnjih urah pa bodo začele nastajati tudi nad severno Italijo. V višinah bo pihal za ta čas neobičajno močan zahodni do jugozahodni veter, zato se bodo nevihte v večernem času hitro pomikale proti našim krajem, so na svojih družbenih omrežjih zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Največja verjetnost za krajevna neurja bo v severozahodni Sloveniji, zato so za to območje izdali vremensko opozorilo oranžne stopnje. Ni izključeno, da bi lahko nastal tudi nevihtni sistem, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del Slovenije. V tem primeru bodo močnejši sunki vetra možni tudi drugod po Sloveniji.

V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.