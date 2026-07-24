Pozor! Prometna nesreča je ohromila dolenjsko avtocesto, morali so jo zapreti

Prometno informacijski center za državne ceste na svoji spletni strani poroča o prometni nesreči, ki se je zgodila na dolenjski avtocesti. Zaradi nje je bila avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani sprva popolnoma zaprta, trenutno pa je zaprt desni prometni pas. Kot so zapisali, je tam še vedno zastoj.

Ni pa to edina prometna nesreča, ki je zvečer ohromila promet na slovenskih cestah. Prometno informacijski center poroča, da je zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentupertom proti Mariboru oviran promet na odstavnem pasu. Promet je zaradi prometne nesreče oviran tudi na cesti Jesenice - Kranjska Gora.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra so zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinj - Bled, na Bledu.