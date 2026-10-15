Pozor, Slovenci! Če vas pokličejo v imenu pokojninske družbe, bodite previdni, lahko gre za prevaro

Nov način zavajanja po telefonu? Tokrat se prevaranti predstavljajo v imenu Pokojninske družbe A. Neznanci, naj bi se predstavljali v njenem imenu, kar poraja vprašanje, kako prepoznati resničnega predstavnika družbe in kako se zaščititi pred morebitno zlorabo.

Ne razkrivajte osebnih in bančnih podatkov

Če prejmete nepričakovan klic osebe, ki trdi, da zastopa pokojninsko družbo, bodite še posebej pozorni. Predvsem ne razkrivajte gesel, enkratnih potrditvenih kod, podatkov o bančnih karticah ali dostopa do spletne banke. Če se vam klic zdi sumljiv, pogovor prekinite in informacije preverite neposredno pri družbi. Pokojninska družba A na svoji uradni spletni strani navaja telefonsko številko 01 230 77 22, na kateri lahko preverite, ali vas je res poskušal kontaktirati njen predstavnik.

Pokojninska družba A

Pomembno je tudi vedeti, da lahko goljufi ponaredijo prikazano telefonsko številko. Tudi če je številka na zaslonu videti znana, to še ne zagotavlja, da vas res kliče oseba, za katero se izdaja. Če ste med sumljivim pogovorom že posredovali občutljive podatke, čim prej obvestite banko in po potrebi policijo.