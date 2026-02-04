Pozor! Ste želeli ta konec tedna na pot iz glavne ljubljanske železniške postaje? Ne bo šlo!

V soboto in nedeljo bo zaradi intenzivnih investicijskih del v okviru nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje popolnoma zaprt osrednji del postaje. Za vlake proti Gorenjski in Primorski bodo organizirali nadomestne avtobuse, so sporočili iz Slovenskih železnic.

V ponedeljek bo postaja znova odprta

Na osrednji del ljubljanske železniške postaje tako ne bo pripeljal oziroma z njega odpeljal noben vlak, so v sporočilu za javnost zapisali pri Slovenskih železnicah.

Zaradi spremenjene organizacije prometa na Slovenskih železnicah pričakujejo podaljšane potovalne čase in morebitne zamude tudi na drugih delih železniškega omrežja po državi. Potnikom svetujejo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in načrtovano pot ustrezno časovno prilagodijo. Kot so pojasnili, bodo vse vlake, ki potujejo proti Gorenjski, nadomestili z avtobusnimi prevozi na relaciji Ljubljana-Jesenice-Beljak in v obratni smeri. Prav tako bodo za vse vlake proti Primorski organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Borovnica in nazaj. Nadomestni avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1 v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje.

Kljub zapori bodo vlaki konec tedna vozili z začasnih peronov na Šmartinskem nadvozu (tiri 95-98). V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo. Promet proti Štajerski bodo prilagodili na način, da bo del vlakov odpeljal z začasnih peronov (tiri 95-98), za del povezav pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana Zalog in nazaj. Tudi ti avtobusi bodo pot začeli na ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.