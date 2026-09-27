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DEAKTIVACIJA BOMBE

Pozor, temu območju se danes izogibajte, zaprt bo tudi letalski prostor

Ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro, o začetku in koncu intervencije bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih.
Intervencija bo potekala podobno 6. septembra, ko so uspešno deaktivirali in odstranili bombo, ki so jo pod železniškim mostom pri Globokem našli konec avgusta. FOTO: Uprava Rs Za Zaščito In Reševanje
Intervencija bo potekala podobno 6. septembra, ko so uspešno deaktivirali in odstranili bombo, ki so jo pod železniškim mostom pri Globokem našli konec avgusta. FOTO: Uprava Rs Za Zaščito In Reševanje
STA, B. K. P.
 27. 9. 2026 | 07:21
2:49
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Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodnogospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencijo skupaj načrtujejo Uprava RS za zaščito in reševanje, Občina Radovljica in Državna enote za varstvo pred NUS.

Potekala bo podobno kot 6. septembra, ko so uspešno deaktivirali in odstranili bombo, ki so jo pod železniškim mostom pri Globokem našli konec avgusta. Kot so sporočili z Občine Radovljica, bodo v intervenciji sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov.

Na razdalji med 400 in 600 metrov, kjer so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prepoved prometa. Navedeni ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro, o začetku in koncu intervencije pa bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih. Pri odstranjevanju prve bombe, ki je tehtala 250 kilogramov in je bila ameriške izdelave, je bila možnost uspešne deaktivacije prednjega vžigalnika zaradi njegove poškodovanosti ocenjena na 50 odstotkov.

Kljub temu sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS bombo uspela deaktivirati. Pri tej bombi, ki tehta 213 kilogramov in je angleške izdelave, en vžigalnik manjka, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe. Na območju železniškega mostu v Globokem naj bi bilo še več neeksplodiranih letalskih bomb. Most je bil namreč ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben za umik nemške vojske, zato so ga zavezniki 5. aprila 1945 uničili. V akciji je sodelovalo 96 letal, ki so na območje mostu skupaj odvrgla med 250 in 350 bomb. Strokovnjaki ocenjujejo, da je neeksplodiranih ostalo skoraj deset odstotkov bomb, kar pomeni, da se jih na območju lahko nahaja še med 25 in 30.

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