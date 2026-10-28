Pozor, to gobo ste morda že jedli, a se njeni škodljivi učinki ne pokažejo takoj (FOTO)

V jesenskih mesecih se na družbenih omrežjih pri ljubiteljih gob redno ponavlja eno ključno vprašanje: »Katera goba je to?« Čas gobarjenja namreč v gozdove privabi številne nabiralce, med katerimi pa pogosto prihaja do zadreg, saj stara prepričanja o užitnosti nekaterih vrst včasih ne veljajo več. V eni od objav je avtorica zapisala, da se je ustavila ob skupkih posebne gobe: »Dokaj velika, mesnata, kompaktna, bela, siva, rahlo rjavkasta, lepo diši in prav povsod jo videvam ... Pojavljale se bodo čez celo jesen, lahko še v zimo, zato kar takoj razkrijmo skrivnostno gobo. To je meglenka.«

Poprhnjena livka (Clitocybe nebularis), v ljudskem jeziku znana kot meglenka, pritegne nabiralce s svojim prijetnim vonjem in dejstvom, da jo v jesensko-zgodnjem zimskem času najdemo skoraj na vsakem koraku. A previdno.

Iz starih priročnikov na seznam neužitnih gob

Glavni razlog za zmedenost med nabiralci tiči v starejši literaturi. Poprhnjena livka je desetletja veljala za uporabno kuhinjsko gobo, če je bila le ustrezno prekuhana. Avtorica objave opozarja: »Poprhnjena livka ali latinsko Clitocybe nebularis je nekoč veljala za užitno gobo. In tako označeno najdemo še sedaj v starih gobarskih priročnikih. Ampak nove študije so pokazale, da je goba neužitna in jo kot takšno obravnavajo evropska mikološka združenja, ponekod jo označujejo celo kot strupeno.«

Sodobne mikološke ugotovitve pravijo, da toplotna obdelava ne odstrani vseh škodljivih snovi. Pri mnogih posameznikih uživanje meglenke povzroči akutne prebavne motnje, slabost in prebavne krče, pri čemer se občutljivost od človeka do človeka močno razlikuje.

Poprhnjena livka je precej velika goba. FOTO: Ana Ivanovič

Prikrita nevarnost: toksin nebularin (purinozin)

Posebno opozorilo velja za tiste, ki meglenko nabirajo brez takojšnjih posledic. Avtorica objave izpostavlja skrito tveganje: »Za tiste, ki trdijo, da jim nikoli ni bilo nič, pa še podatek, da nebularina človeško telo ni sposobno izločati, zato se z vsakim uživanjem pridno nalaga v telesu. Obremenjuje jetra. Sum je tudi na kancerogeno naravnanost, vendar podrobnosti še niso dokazane.«

Nebularin je specifična spojina, ki deluje kot celični strup ter zavira sintezo nukleinskih kislin. Prav zaradi kumulativnega učinka in potencialnih dolgoročnih vplivov na organizem sodobna mikologija odsvetuje kakršnokoli uživanje ali konzerviranje te vrste. Čeprav je meglenka ena bolj opaznih gobic v naših gozdovih, velja pravilo: nabiramo in uživamo le tiste vrste, ki so brez dvoma varne ter potrjeno užitne po sodobnih mikoloških standardih.