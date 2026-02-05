Pozor! Tudi v Sloveniji lažne spletne lekarne: zdravila imajo lahko strupene primesi, fentanil in nevarne bakterije

Galerija
Na spletu se v zadnjem času pojavlja več lažnih lekarn, ki prodajajo ponarejena zdravila in zavajajo uporabnike tudi z imeni svojih domen. Zdravila, ki jih prodajajo, lahko vsebujejo neznane ali nadomestne sestavine z napačnimi odmerki učinkovin, strupene primesi ali bakterije, so danes opozorili v Lekarniški zbornici Slovenije. Lažne spletne lekarne na spletu posnemajo domene in imena obstoječih zakonitih lekarn in za laičnega uporabnika spleta delujejo vedno bolj verodostojno, je na današnji novinarski konferenci pojasnila predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič. Pojasnila je, da kršitelje prijavljajo Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki ukrepa, kolikor lahko. Po intervenciji inšpekcijskega organa domena največkrat ugasne, vendar se znova pojavi pod novim imenom.
Izdajanje zdravil na recept v spletnih lekarnah v Sloveniji in v večini evropskih držav ni dovoljeno. »Uporabniku bi se moral sprožiti znak za alarm, ko na spletu najde zdravilo z občutno nižjo ceno kot v zakonitih lekarnah in ko je dostop preko spletne lekarne možen do zdravil, za katera je potreben zdravniški recept,« je opozorila. Po besedah strokovne vodje Dolenjskih lekarn Andree Šetina se lahko v nezakonitih spletnih lekarnah prodajajo zdravila s pretečenim rokom uporabnosti, ki kupce izpostavijo zmanjšanemu učinku in toksičnim razpadnim produktom zdravilnih učinkovin. Pogosta so tudi ponarejena zdravila, ki so lahko proizvedena v nezakonitih laboratorijih in izpostavljena nevarnim primesem, kot so patogeni mikroorganizmi, težke kovine in organska topila. Opozorila je, da se lahko ob jemanju zdravil z režimom izdaje na recept brez zdravniškega nadzora pojavijo resni zapleti zaradi napačnega zdravljenja, nezaželenih učinkov in interakcij med zdravili. Še večja težava je po njenih besedah dodajanje nevarnih učinkovin v ponarejena zdravila za doseganje močnejšega učinka in prihranka. Iz številnih evropskih držav so že poročali o prisotnosti nevarnih sinteznih opioidov in fentanila v tabletah za pomirjanje.