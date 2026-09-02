Pozor! V nedeljo se izogibajte temu območju, zaradi deaktivacije bombe bo zaprt celo zračni prostor

V nedeljo med 7. in predvidoma 13. uro bo območje kraja Globoko strogo varovano, prebivalci bodo morali ostati v hišah, dostop bo prepovedan za izletnike, turiste in druge, ki se bodo znašli na omenjenem območju. Prekinjen bo tudi železniški in cestni promet na območju, nad njim bo v omenjenem času zaprt celo zračni prostor, tudi letališče Lesce, je dejal poveljnik Civilne zaščite Gorenjske Klemen Šmid. Deaktivirali bodo namreč ogromno letalsko bombo, ki so jo našli 27. avgusta v strugi reke Save.

V ogromnem in nevarnem projektu bodo sodelovali občina Radovljica, Izpostava Uprave za zaščito in reševanje Kranj, regijska in občinska Civilna zaščita, Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), Policija, gasilci ter drugi deležniki.

Najdeno bombo so 5. aprila 1945 odvrgla letala P-38 Lightning iz 71. lovske eskadrilje 1. lovske skupine 15. zračne sile Ameriškega vojnega letalstva. Po oceni nekdanjega poveljnika Državne enote za varstvo pred NUS Bojana Kopača naj bi 96 letal skupaj na most in vlakovne kompozicije oziroma protiletalske in druge utrjene položaje nemške vojske odvrglo med 250 in 350 bombami, pri čemer naj bi jih med pet in deset odstotkov ne eksplodiralo.

Kar 250 kilogramov težko bombo z oznako AN64 bodo po besedah poveljnika Državne enote za varstvo pred NUS Darka Zonjiča deaktivirali ob predvidoma 9. uri, ko bosta končani evakuacija in priprava na zaklanjanje. Naprej jo bodo prestavili z levega brega Save na desni breg, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe. S postavitvijo tega objekta bodo udarni val v primeru eksplozije zmanjšali s 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu.​ »Bomba ima dva mehanska vžigalnika, pri čemer je eden od njiju poškodovan, zato so v državni enoti že pripravili orodje za poskus njegove odstranitve. Če ta ne bo mogoča in s tem deaktivacija bombe, jo bodo prerezali in sprožili vžigalnika. Zaradi polnila bombe s kompozicijo B bi se to lahko vžgalo ali pa bi prišlo do eksplozije,« je pojasnil Zonjič.

Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije, kot sta povedala občinski poveljnik Civilne zaščite Janez Koselj in pomočnik komandirja Policijske postaje Radovljica Kristijan Vodopivec, v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov, na razdalji med 400 in 600 metrov, kjer so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje, pa bo območje »zaklanjanja v zaprtem prostoru, prepoved vstopa na območje in prometa«. Navedeni ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro, o začetku in koncu intervencije pa bodo ljudi obvestili gasilci s sirenami in glasovnimi napravami na vozilih, sta še dodala Koselj in Vodopivec.