Alarm v Zasavju: opazili medveda v bližini ljudi

Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat je objavila vznemirjujoče sporočilo.

»Danes zjutraj je bil na območju Žvarulj opažen medved.

Lovci opozarjajo na povečano previdnost in svetujejo, da se območju za zdaj izogibate oziroma ste pri gibanju v naravi še posebej pozorni.«

Kot ob tem navaja portal Zon, so medvedko z mladičema na območju Mlinš in Kandrš večkrat opazili že lani jeseni in prej tudi na Vačah.

Kdor v gozdu opazi medveda, lahko to sporoči lokalni lovski družini oziroma, v primeru ogroženosti ljudi ali premoženja, na spletni portal MedvedoFON.

Ob pojavu medveda pa sicer občanom svetujejo previdnost in spoštljivo ravnanje do divjih živali. Medved se človeku praviloma izogiba, zato ga ne vznemirjajmo, se mu ne približujmo in ga ne poskušajmo privabljati s hrano. Ob morebitnem srečanju z medvedom ostanimo mirni, mu omogočimo dovolj prostora za umik in se počasi umaknimo. Pomembno je tudi, da v naravi ne puščamo hrane ali drugih odpadkov, ki bi lahko privabili divje živali v bližino naselij.