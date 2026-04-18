Pozor, vozniki! Ali vaša vinjeta še velja? Razkrivamo preprost način, kako to preveriti

Zadnji tedni in meseci po prelomu leta so za slovenske voznike tradicionalno obdobje, ko marsikomu poteče letna e-vinjeta. Ker sistem ni več vezan na koledarsko leto, ampak na datum nakupa, se hitro zgodi, da na podaljšanje pozabimo. Da bi se izognili visokim globam, je Dars prav te dni aktiviral nove rešitve, ki voznikom olajšajo preverjanje statusa njihovega vozila.

Podatki za leto 2024 kažejo, da vožnja »na srečo« ni dobra strategija. Dars je v omenjenem letu izdal kar 74.831 plačilnih nalogov zaradi neuporabe e-vinjete, kar je 14.000 več kot leto poprej. Skupni znesek izdanih glob je nanesel vrtoglavih 14,5 milijona evrov, ki so se stekli v državni proračun. Čeprav med kršitelji prevladujejo tujci, sistem kamer neusmiljeno beleži vsako vozilo brez veljavnega cestninjenja. Če vas nadzorniki ustavijo na terenu, je postopek hiter, za tiste, ki se plačilu poskušajo izogniti z odhodom v tujino, pa imajo nadzorniki pooblastila za začasen odvzem dokumentov (potni list, vozniško dovoljenje), dokler dolg ni poravnan.

Kako preverite, ali je vaša vinjeta še veljavna?

Dobra novica je, da vam ni treba brskati po starih računih ali e-pošti. Dars je 2. marca 2026 predstavil novo mobilno aplikacijo eVinjeta, ki postopek maksimalno poenostavi.

Navodila za hitro preverjanje:

Prenos aplikacije: Aplikacija eVinjeta je trenutno brezplačno na voljo v trgovini Google Play za uporabnike Androida (različica za iOS je po napovedih Darsa v pripravi).

Skeniranje tablice: V aplikaciji preprosto fotografirate registrsko tablico svojega vozila. Sistem jo samodejno prepozna, kar preprečuje napake pri ročnem vnosu.

Ročni vnos: Če ne želite uporabiti kamere, lahko registrsko označbo vpišete ročno.

Izpis podatkov: Aplikacija vam takoj prikaže, ali je vinjeta veljavna, za katero vrsto gre in natančen datum izteka.

Če aplikacije nimate, lahko status še vedno preverite v uradni spletni trgovini Dars, kjer si lahko nastavite tudi priročen opomnik za prihodnji iztek.

Veljavnost preverite preprosto s fotografiranjem tablice. FOTO: Dejan Javornik

Kje vinjeto nujno potrebujete (in kje ne)?

Vinjeta je obvezna na vseh avtocestah (oznaka A) in hitrih cestah (oznaka H). Kljub temu obstaja nekaj izjem, kjer cestninjenje ni potrebno:

Brezplačni odseki: Hitra cesta H2 skozi Maribor (med razcepom Maribor zahod in Teznim), deli hitre ceste H6 na Obali ter del avtoceste A2 med Jesenicami in Vrbo.

Predor Karavanke: Tu vinjeta ne velja, ampak se plačuje posebna cestnina za vsak posamezen prehod neposredno pred predorom.

Cene e-vinjet za osebna vozila ostajajo nespremenjene:

Letna: 117,50 EUR

Mesečna: 32 EUR

Tedenska: 16 EUR

Svetujemo vam, da veljavnost preverite še danes, sam vam minuta v aplikaciji lahko prihrani nekaj sto evrov globe in nepotrebne nevšečnosti na poti.