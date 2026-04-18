Pozor, vozniki! Ali vaša vinjeta še velja? Razkrivamo preprost način, kako to preveriti

Zadnji tedni in meseci po prelomu leta so za slovenske voznike tradicionalno obdobje, ko marsikomu poteče letna e-vinjeta. Ker sistem ni več vezan na koledarsko leto, ampak na datum nakupa, se hitro zgodi, da na podaljšanje pozabimo. Da bi se izognili visokim globam, je Dars prav te dni aktiviral nove rešitve, ki voznikom olajšajo preverjanje statusa njihovega vozila.
Podatki za leto 2024 kažejo, da vožnja »na srečo« ni dobra strategija. Dars je v omenjenem letu izdal kar 74.831 plačilnih nalogov zaradi neuporabe e-vinjete, kar je 14.000 več kot leto poprej. Skupni znesek izdanih glob je nanesel vrtoglavih 14,5 milijona evrov, ki so se stekli v državni proračun. Čeprav med kršitelji prevladujejo tujci, sistem kamer neusmiljeno beleži vsako vozilo brez veljavnega cestninjenja. Če vas nadzorniki ustavijo na terenu, je postopek hiter, za tiste, ki se plačilu poskušajo izogniti z odhodom v tujino, pa imajo nadzorniki pooblastila za začasen odvzem dokumentov (potni list, vozniško dovoljenje), dokler dolg ni poravnan.
Dobra novica je, da vam ni treba brskati po starih računih ali e-pošti. Dars je 2. marca 2026 predstavil novo mobilno aplikacijo eVinjeta, ki postopek maksimalno poenostavi.
Navodila za hitro preverjanje:
Če aplikacije nimate, lahko status še vedno preverite v uradni spletni trgovini Dars, kjer si lahko nastavite tudi priročen opomnik za prihodnji iztek.
Vinjeta je obvezna na vseh avtocestah (oznaka A) in hitrih cestah (oznaka H). Kljub temu obstaja nekaj izjem, kjer cestninjenje ni potrebno:
Svetujemo vam, da veljavnost preverite še danes, sam vam minuta v aplikaciji lahko prihrani nekaj sto evrov globe in nepotrebne nevšečnosti na poti.