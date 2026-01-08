  • Delo d.o.o.
OBALNA ŠTIRIPASOVNICA

Pozor, vozniki: na slovenski obali veljajo nove omejitve hitrosti

DARS je z novo signalizacijo natančno označil odseke, nadzor hitrosti pa je bistveno okrepljen.
Omejitev od Škofij do avtocestnih priključkov Semedela je 90 km/h. FOTO: Bralec Gaj

Priključek Semedela FOTO: Bralec Gaj

Omejitev od Semedele do Izole je po novem 80 km/h. FOTO: Bralec Gaj

Omejitev v predoru Markovec je po novem 80 in ne več 100 km/h. FOTO: Bralec Gaj

Kaja Grozina
 8. 1. 2026 | 16:36
 8. 1. 2026 | 16:44
DARS je v začetku leta na odseku cestne povezave med Škofijami in Izolo postavil novo prometno signalizacijo, ki jasno označuje omejitve hitrosti. Spremembe so del širše prometne ureditve, ki sodi v prizadevanja za izboljšanje prometne varnosti in prilagoditve cestnega omrežja trenutnim prometnim razmeram. Informacije o spremenjeni signalizaciji in poostrenem nadzoru nad prometom nam je posredoval bralec Gaj, ki je na tem odseku opazil tudi več radarjev. Nadzor nad prometom se je v zadnjih dneh znatno povečal. Na tem delu ceste so v posameznih dneh aktivni štirje merilni radarji, pogosto v neoznačenih vozilih, kar pomeni, da se vozniki ne morejo zanašati zgolj na vizualno prisotnost policije, temveč morajo stalno spremljati oznake in spoštovati predpisano hitrost. 

Drugačni splošni predpisi glede hitrosti 

Na posameznih delih omenjenega odseka so omejitve hitrosti zdaj jasno opredeljene. Med Škofijami in priključkom Semedela je omejitev 90 km/h, med priključkom Semedela in Izolo pa je hitrost omejena na 80 km/h. V predoru Markovec je prav tako določena omejitev 80 km/h, kar velja za vse udeležence v prometu. Čeprav je bila ta štiripasovnica do konca leta 2025 uvrščena med hitre ceste, je z odločbo vlade od 1. januarja 2026 del glavne cestne mreže, kar prinaša posledice tako za sistem cestninjenja kot za hitrostne režime. Prekategorizacija pomeni, da se je obveznost vinjete za osebna vozila na tem odseku ukinila, medtem ko za tovorna vozila nad 3,5 tone ostaja obveznost plačevanja cestnine preko sistema DarsGO. Ta sprememba je začasne narave in je predvidena do izgradnje nove hitre ceste med Koprom in Dragonjo. Prekategorizacija iz hitre ceste v glavno cesto pomeni tudi drugačne splošne predpise glede hitrosti. Po zakonu je na glavnih cestah zunaj naselja najvišja dovoljena hitrost 90 km/h, razen tam, kjer prometni znaki določajo drugače. S tem se razlikuje od hitrih cest, kjer je bila doslej najvišja dovoljena hitrost 110 km/h, če to ni bilo drugače označeno. 

Neprilagojena hitrost vas lahko stane tudi vozniško dovoljenje

Prilagoditev na nižje omejitve hitrosti je za nekatere nepričakovana. Na terenu je zaznati, da številni vozniki še vedno vozijo hitreje, kot to dovoljuje nova signalizacija, kar pomeni, da so prekoračitve hitrosti pogoste. V Sloveniji se kazni za prehitro vožnjo razlikujejo glede na to, za koliko je bila omejitev presežena. Če hitrost presežete za nekaj kilometrov na uro, je globa razmeroma nizka, vendar že pri prekoračitvi nad 20 ali 30 km/h višina globe hitro naraste in se lahko giblje do več sto evrov, ob večjih prekoračitvah pa tudi do okoli 1.200 evrov. Poleg denarnih kazni se vozniku lahko izrečejo tudi kazenske točke, v skrajnih primerih pa tudi odvzem vozniškega dovoljenja. DARS in policija pozivata vse udeležence v prometu, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam in obvezno sledijo prometni signalizaciji, ker je spoštovanje predpisov ključnega pomena za varnost na cesti.

